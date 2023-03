V Celje na popolno sejemsko doživetje

Na Celjskem sejmu vam med 17. in 19. marcem predstavljamo 5 izvrstnih sejmov – Festival kave Slovenija, Altermed & GreenVita, Dnevi lovstva, Dnevi ribištva in ApiSlovenija. Z eno vstopnico boste spoznali vse sejme!

Na Festivalu kave boste preizkušali kavo, se z njo podrobno seznanili in se naučili skuhati najboljšo. Hkrati boste spoznali druge butične okuse, ki vas bodo vsak zase navdušili – od gina, butičnih piv, vina do slaščic.

Sejem Altermed & GreenVita bo ponujal prvovrstne nasvete in informacije, kam po dobro počutje, kako se lotiti bolečin ali kje kupiti naravno kozmetiko in kam po dober tretma za podporo vašemu zdravju, pa tudi kje in kako začeti samooskrbo in kje kupiti prave sadike, semena ter kako zanje skrbeti, da boste končno imeli svoj lastni pridelek.

A tukaj se zgodba marčnih sejmov še ne konča, saj bodo prinesli veliko novega – na treh strokovnih sejmih lovstva, ribištva in čebelarstva boste izvedeli, kje najti najbolj prvovrsten med ali čebelarsko opremo, spoznali najboljše medene izdelke in se nato podali še do tekmovanja v kuhanju lovskega golaža ter spoznali lovce, njihovo opremo, poslanstvo, ki ga širijo pri varovanju narave, hkrati pa še kolege ribiče in njihovo opremo.

Najdite vse odgovore 17., 18. in 19. marca na Celjskem sejmu s petimi marčnimi sejmi (le čebelarska dneva ApiSlovenija bosta 18. in 19. marca). POMEMBNO – cenejše vstopnice na spletu lahko že kupite na povezavi shop.ce-sejem.si.

Naročnik oglasne vsebine je Celjski sejem