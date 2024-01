V Bučečovcih se držijo za nos. Iz bioplinarne zaudarja

V Bučečovcih, v Občini Križevci, med minulimi prazniki ni bilo nič kaj prijetno. Po trditvah vaščanov se je iz bližnje bioplinarne, ki stoji neposredno ob glavni cesti Radenci–Ljutomer, širil neznosen smrad. Bivalnih prostorov sploh ni bilo mogoče prezračiti, kaj šele, da bi se odpravil na sprehod po okolici: vonj po amonijaku naj bi bil tako močan, da je dosegel celo sosednji vasi, Vučjo vas in Staro Novo vas. Ob tem so se prizadeti krajani spraševali, s čim sploh polnijo bioplinarno in ali vse poteka po predpisih, obrnili pa so se tudi na občino. Lastnik bioplinarne Pannonia Bio Gas, d. o. ...