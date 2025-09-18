V Brežicah napovedali streljanje županov in direktorjev občinskih uprav, oglasil se je Lahovnik

Na omrežju X je uporabnike nasmejala objava Uroša, ki je delil fotografijo enega izmed slovenskih medijev, kjer so v rubriki Kam v Posavju objavili zanimiv napovednik dogodkov. Tako naj bi bil minuli ponedeljek v Brežicah dogodek poimenovan streljanje županov in direktorjev občinskih uprav.

Objava je vzbudila pozornost tudi pri nekdanjem ministru Mateju Lahovniku. Tako je pokomentiral: »Vsa čast županom in direktorjem občinskih uprav v Posavju, da so se dali na razpolago, ker zna prit precej zainteresiranih in glavno, da se nekaj dogaja.«