V Brežcu so želi sivko

Po lanski družinski žetvi sivke zaradi znanih epidemioloških razmer so letos v vasici Brežec, ki šteje 24 prebivalcev, pripravili že 12. žetev sivke, ki se je je udeležilo več udeležencev, kot smo jih bili vajeni pretekla leta. Žetev sivke na trikotniku pred vhodom v vas namreč pomeni druženje vaščanov, ki so ga pogrešali več kot leto dni. Zbrane sta pred delom pozdravila predsednik KS Divača Benjamin Škrlj in predsednica Vaške skupnosti Brežec-Gradišče Tanja Gec. Divaško županjo je nadomeščal direktor občinske uprave Iztok Felicijan, prisoten pa je bil tudi bivši župan Drago Božac.



Ob domačinih so srpe zavihtele tudi članice Društva kmetic sežanske regije s predsednico Mileno Štolfa, te so kot vsa dosedanja leta ene od soorganizatorjev žetve čudovite in omamno dišeče rastline v vasici Brežec, ki s še sedmimi vasmi spada v divaško krajevno skupnost, ki šteje okrog tisoč prebivalcev. Kmetice so poskrbele za pijačo, s katero so nazdravili novi delovni zmagi, in sladke dobrote. Te in še nekatere druge kulinarične specialitete so pripravili člani družine Grandovi, katere članica je tudi 75-letna kmetica Milena Požrl. Za spomin so zbrani prejeli vrečko suhih cvetov sivke, ki jih bo spominjala na žetev sivke v Brežcu.

