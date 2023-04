V Brdih tudi ribezovo vino in gorenjska mocarela (FOTO)

»Spomladanski dogodek Brda & vino ima v Brdih že dolgo tradicijo. Če je še pred par leti veljalo, da gre za predvsem vinski dogodek, namenjen poznavalcem in ljubiteljem vin, je festival v zadnjih letih pridobil nove razsežnosti. Napredoval je tako na vinskem kot kulinaričnem področju ter prerasel v največji eno-gastronomski dogodek v Brdih,« so zapisali organizatorji prireditve, to so Hiša Marica Šmartno, Agencija San Martin in Kulturno turistično društvo Kolo. Festival Brda & vino, ki je konec tedna v drobno briško vas Šmartno privabil več sto ljubiteljev gastronomije iz domovine in tujine, je tudi tokrat postregel s samimi presežki.

Mišelinke in domače

Po ozkih briških gasah so se sprehajali glasbeniki, ki so poskrbeli za prijetno zvočno kuliso. Na ulicah in trgih je bilo razporejenih 35 stojnic, ki so jih zasedli slovenski kuharji, med njimi tudi nekaj tistih, ki kuhajo v restavracijah z Michelinovo zvezdico.

50 vinarjev in 35 kuharjev se je predstavilo.

Tako je denimo gorenjska ekipa pod vodstvom chefa Uroša Štefelina iz Hiše Linhart navdih iskala na Gorenjskem, medtem ko je chef Igor Jagodic iz restavracije Strelec v družbi sous-chefinje Julijane Krapež poskrbel za imenitni goveji tatar, dopolnjen z lešniki, čebulo, čemaževo majonezo in oljčnim oljem.

Gorenjca Tilen in Ana Soklič sta v Brda prinesla prav posebno vino.

V Šmartnem so bili konec tedna tudi drugi znani slovenski chefi, denimo Marko Pavčnik (Restavracija Pavus in Bistro Lalu), Jože Godec (Sunrose 7), Tomaž Bevčič (Rizibizi), Jan Dobravec (Hotel Kristal – Restavracija pri lovcu), Erik Batagelj (Faladur), Jani Klemenčič (Špica), Jasmina Golob (Gostilna Štirna) in mnogi drugi.

Sir in olje

A ne le kuharji, tu so bili tudi mnogi kmetovalci, ki so obiskovalcem ponudili izdelke s svojih domačij. Tako sta Ana in Tilen Soklič z gorenjske Kmetije Pr' Andreco ponudila unikatni izdelek – ribezovo vino. Še en gorenjski zakonski par, Eva in Matevž Jenko s Kmetije Pr' Matevž, je obiskovalcem ponudil tudi gorenjsko mocarelo. »Prireditev je res fantastična, na visokem nivoju. Mislim, da ji pri nas ni para,« je z nasmeškom pojasnila Eva Jenko, medtem ko je za glasbenike, ki so ta dan razveseljevali obiskovalce, rezala kajlo gorenjskega sira.

Tudi stojnica, za katero je stal domačin Jadran Jakončič, je bila nekaj posebnega, kajti tu so obiskovalci lahko poskusili oljčno olje iz Goriških brd. »Imamo olje sorte briška drobnica in briška črnica. Leta 1929 je bila taka zima, da so 16. februarja pozeble vse oljke v Goriških brdih. Pred dobrimi tridesetimi leti smo začeli obnavljati stare sorte, ki nam prinesejo posebne arome in pravšnjo mero pikantnosti,« je vsem, ki jih je zanimal ta del tekoče ponudbe, z veseljem pojasnil Jadran.

Jedro dogodka so bili, kot vsako leto, briški vinarji. Tokrat jih je tekoče okuse na ulicah Šmartna ponudilo 50 in prav vsem je bilo v veliko veselje, da so ob izstopajočem eno-kulinaričnem festivalu lahko poklepetali s številnimi obiskovalci, ki so v srednjeveško briško vasico ta dan prišli od blizu in daleč.

Živahno je bilo od dopoldneva do večera.

Glasba je odmevala po ozkih gasah.

Vasica Šmartno je konec tedna gostila vinarje, kuharje, gurmane, glasbenike, kmetovalce ...

Na pokušino je bila izbrana žlahtna kapljica.