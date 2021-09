V Bosni najvišja smrtnost zaradi covida. Kje pa je Slovenija?

Slovenija je na 11. mestu

Bosna in Hercegovina je po številu smrti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev na samem vrhu lestvice evropskih držav, medtem ko jo v svetu pri tej žalostni statistiki prekaša le Peru, izhaja iz podatkov na spletnem portalu Worldometer, ki redno zbira in dnevno posodablja statistične podatke o pandemiji iz vsega sveta.V BiH od začetka pandemije beležijo 3134 smrti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev. Sledi Madžarska s 3128 mrtvimi na milijon prebivalcev, več kot 3000 smrti na milijon pa so našteli tudi v Severni Makedoniji. V vrhu evropske lestvice sta še Črna gora in Bolgarija.Slovenija je po podatkih Worldometra na 11. mestu z 2163 mrtvimi na milijon prebivalcev.V svetovnem merilu ima višjo smrtnost od BiH le Peru, kjer na milijon prebivalcev beležijo kar 5935 smrti zaradi covida-19.A v prvi deseterici svetovne lestvice prednjačijo evropske države, saj je poleg Peruja edina neevropska država na njej Brazilija, in sicer na devetem mestu z 2755 mrtvimi.