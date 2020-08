V bolnišnico prišla okužena in dala odpoved

V Splošni bolnišnici Celje so potrdili, da je 27. julija pri njih delala zdravstvena delavka, ki je naslednji dan sporočila, da se počuti slabo in da je zbolela, pri tem pa je pozabila navesti, da je bila v stiku s svojo mamo, ki ima covid-19. Čez nekaj dni so okužbo potrdili tudi pri delavki, ki je bila zaposlena v bolnišnici en dan.



Na odvzem brisa je šla 31. julija, ta pa je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. O tem je tudi obvestila bolnišnico.

V bolnišnici navajajo, da so takoj reagirali po ustaljenem protokolu, opravili so epidemiološko analizo, na osnovi katere je pet zaposlenih šlo v samoizolacijo in na odvzem brisa. Testi so bili negativni, prav tako so brise ponovili v sredo in so bili ponovno negativni. V skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so o stiku z okuženo sodelavko pisno obvestili 75 bolnikov in jim priložili navodila z samoopazovanje.



Na vprašanje, ali v bolnišnici nameravajo prijaviti omenjeno zdravstveno delavko, niso odgovorili, so pa pojasnili, da ni več zaposlena pri njih. Omenjena delavka je isti dan, ko je bolnišnico obvestila o svojem slabem počutju, tudi dala odpoved zaposlitve.