Na ventilatorju komaj mesec dni star dojenček, ponekod že ukinjajo ambulante

Bistveno več sprejemov na otroško kliniko zaradi RSV

V Novem mestu ukinjajo specialistično pediatrično ambulanto

»Zaradi močno povečanega porasta respiratornih okužb pri otrocih imamo izjemen naval v bolnišnico in so praktično zasedene že vse pediatrične postelje pri nas. Obstoječi kader takšnega obsega dela enostavno ne zmore več, zato javnost obveščamo, da ukinjamo specialistično pediatrično ambulanto, še vedno pa delamo ultrazvočne preglede kolkov dojenčkov in preglede v pediatrični kardiološki ambulanti,« so sporočili.



Vse starše naprošajo, da obiskujejo osebne pediatre in prihajajo po pomoč v splošno bolnišnico, ko gre za resna, življenje ogrožajoča stanja oz. ko pacienti potrebujejo hospitalizacijo.

Na pediatrični kliniki v UKC Ljubljana raste število otrok, ki zaradi covida in drugih respiratornih obolenj potrebujejo intenzivno nego. Namestnik predstojnika pediatrične klinike UKV Ljubljanaje dejal, da je trenutno na otroški kliniki 99 otrok, še 45 jih je naročenih za sprejem.V novomeški bolnišnici medtem poročajo, da imajo pediatrični oddelek že čisto poln, zato specialistične pediatrične ambulante ukinjajo.V zadnjih 14 dneh je sprejemov na otroško kliniko bistveno več. »Ker so bile šole in vrtci zaprti, se virusi niso mogli prenašati med otroki. Zdaj pa se veselo prenašajo, kar za nas pomeni veliko več zelo bolnih otrok. Gre za respiratorni sincicijski virus (RSV), ki ogroža predvsem otroke, mlajše od 12 mesecev oz. treh mesecev zaradi velikosti dihalnih poti, in sicer zaradi velikosti dihalnih poti, pa tudi dojenčke s pridruženimi boleznimi, kot so prirojene srčne napake, in otroke, ki so prezgodaj rojeni,« pravi Hofman.Medtem ko so prej sprejeli do 15 otrok na dan, jih zdaj sprejemajo preko 30. Na intenzivni enoti so trenutno hospitalizirani štirje otroci, ki potrebujejo mehanično ventilacijo, vsi drugi pa potrebujejo predvsem terapijo s kisikom in infuzijsko zdravljenje, predvsem simptomatsko terapijo. Na kliniki sta trenutno dva na koronavirus pozitivna otroka. »Prvi, nekaj več kot mesec dni star dojenček, je mehanično ventiliran, a verjetno predvsem zaradi okužbe RSV. Drugi pa je 12-letnik, ki ima v osnovi onkološko bolezen. Oba bomo zdravili z dodatnimi biološkimi zdravili.« Hofman je še dejal, da za zdaj skušajo z obstoječim kadrom zdravnikov in zdravstvene nege ohranjati vse programe, vključno z elektivnim programom, sprejemom in pregledi v ambulantnem traktu.