V bolnišnice prihaja pomoč iz Italije

Na pomoč slovenskim covidnim bolnišnicam bo danes prišlo 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, ki se bodo pridružili skupinam vojaške zdravstvene enote Slovenske vojske. V kranjski vojašnici jih bosta pozdravila minister za obrambo Matej Tonin in minister za zdravje Janez Poklukar, so pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Za pomoč italijanskih vojaških zdravstvenikov pri oskrbi covidnih bolnikov v slovenskih bolnišnicah sta se 17. novembra na delovnem srečanju v Rimu dogovorila ministra za obrambo Slovenije in Italije Matej Tonin in Lorenzo Guerini.

Priključili se bodo ekipam Slovenske vojske, ki že pomagajo na covidnih oddelkih v štirih bolnišnicah v Sloveniji, in sicer v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor ter v bolnišnicah v Celju in Novem mestu. Po informacijah N1, ki je prvi poročal o njihovem današnjem prihodu, bodo italijanske zdravstvene ekipe nastanjene v Ljubljani, v bližini UKC Ljubljana.

Tonin je 17. novembra po srečanju z italijanskim kolegom Guerinijem na twitterju zapisal, da sta se dogovorila, da bo italijanska vojska Sloveniji pomagala s 30 zdravniki in medicinskimi sestrami. Na podlagi dogovora med ministroma je slovensko ministrstvo za zdravje nato opredelilo, katere specialnosti zdravstvenih delavcev potrebujemo, o tehničnih podrobnostih pa sta se dogovorila načelnika obeh vojsk. V Slovenijo so italijanski vojaki napoteni na podlagi veljavnega sporazuma o sodelovanju med obema vojskama, pri čemer Slovenska vojska zagotavlja namestitev in prehrano italijanskih kolegov.