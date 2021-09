V bolnišnicah zaradi zaostrovanja epidemije prepovedujejo obiske

V Splošni bolnišnici Celje so zaradi slabšanja epidemiološke situacije in skokovitega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom prepovedali obiske bolnikov. Do preklica bodo pod določenimi pogoji dovoljeni le obiski kritično bolnih, porodnic in otrok.Tudi v teh primerih bodo obiski omejeni na eno zdravo osebo. Porodnico lahko obišče le oče novorojenčka, otroka pa en starš ali skrbnik. Obisk lahko traja največ 15 minut, in sicer med 15. in 16. uro. Dovoljeno pa je spremstvo porodnice pri porodu.Obisk bolnikov bo mogoč z dovolilnico, ki jo bo izdal odgovorni zdravnik. Obiskovalci pa bodo lahko v bolnišnico vstopili le skozi vhode, ki so jih zato določili.Obiskovalci morajo za obisk v bolnišnici izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), ki ga bodo preverjali varnostniki in zdravstveno osebje na vhodih v bolnišnico. Obiskovalcem, ki nimajo potrdila PCT ali negativnega PCR-testa na okužbo z novim koronavirusom, ki ni starejši od 72 ur, ali negativnega hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur, vstop v bolnišnico ni dovoljen.Z bolnišnice še sporočajo, da morajo biti vsi obiskovalci zdravi. Na obisk pa morajo priti s svojo obrazno zaščitno masko, ki ne sme biti iz blaga. Namestiti si jo morajo pred vstopom v bolnišnico in jo nato nositi ves čas obiska. Brez zaščitne maske vstop v bolnišnico ni dovoljen.Obiskovalci se morajo med obiskom bolnišnice ravnati tudi po drugih priporočilih NIJZ, si razkuževati roke, vzdrževati medosebno razdaljo in upoštevati navodila zdravstvenega osebja.Zaradi vedno večjega pojava okužb in zagotavljanja varnosti bolnikov od četrtka do preklica velja prepoved obiskov tudi v Splošni bolnišnici Izola.