V bolezni ji bo darilo prišlo še kako prav

»Kar tako sem poskusila in izpolnila dopisnico. Res sem vesela,« nas pred blokom v Ajdovščini pričaka tokratna izžrebanka velike nagradne igre Slovenskih novic 36-letna. Drobna je in skromna, veselja ne kaže na zunaj.Roka sramežljivo uide k ustom, ki se le raztegnejo v nasmeh, ko vidi, kako kupček iz naše nagradne malhe narašča. Rokam našega fotografase pridruži še par rok Jeleninega partnerja, 36-letnegaJelena, trgovka po izobrazbi, in električar Adrian sta se spoznala prek spleta. »Sem iz Solkana, Adrian pa iz Kočevja. Skupaj sva že 12 let,« pripoveduje. Živita sama, družbo jima dela psička. In živita skromno, z državno podporo. V majhnem stanovanju v kleti bloka. Malo me začudi, mlada človeka sta. Vsaj na zunaj jima nič ne manjka.»Decembra lani sem imela zelo težko operacijo, dobila sem stomo. Nositi jo moram eno leto, potem pa me znova čaka mesec dni v bolnišnici,« pravi Jelena, ki je pri 17 letih zbolela za crohnovo boleznijo, zaradi česar ne sme uživati surove zelenjave in sadja. Stoma je kirurško narejena odprtina, pri kateri gre za izpeljavo črevesa ali sečevodov na trebušno steno, namenjena pa je izločanju blata in urina iz telesa v vrečko. »Omejuje me, težko je, a se navadiš. Ne smem se pripogibati, dvigovati. Adrian je doma in skrbi zame in za vse drugo, saj prav pri vsaki stvari potrebujem pomoč,« pravi Jelena.​V paketu je kup drobnih stvari, ki pričarajo nasmeh na obraz. Da ne bosta žejna, je poskrbela Dana z mineralno in gazirano vodo, vodo z okusom lubenice, ledenim čajem in limonado. Za mehurčke je poskrbela tudi Radenska z gazirano in blago gazirano vodo, vodo naturelle in Radensko z okusom manga. Ker prigrizki vedno prijajo – in Jelena jih kljub bolezni lahko je, sta se razveselila izdelkov Intersnack Chio z različnimi okusi. Izbirata lahko med čipsi Exxtra z morsko soljo, kislo smetano in čebulo, grško omako tzatziki pa tudi med Chio čipsom s papriko, kislo smetano ali morsko soljo.Ne manjka niti tortilj z nacho sirom ali čilijem. Lahko pa si prigrizke začinita po svoje, saj jima Kotanyi podarja brinove jagode, kardamom in druge začimbe. Dodal je še prigrizka Natural snack jabolčni čips in jabolčni čips s cimetom. Nobenih težav ne bo pripraviti mesa, ki ga podarja Meso Kamnik. In tudi speči ga ne bo problem, saj je v paketu žar na oglje MQ s šestdelnim setom za peko.»Bone bova dala staršem, zdaj, ko imam občutljiv imunski sistem, se res bojim. Ne bi bila rada spet en mesec v bolnišnici,« se nasmehne spominom in pravi, da ji že tako prestavljajo preglede zaradi koronavirusa, zato si res ne upa tvegati. Ker sta brez televizije, se je Jelena razveselila knjig založbe Učila International – Felix, kriminalke Izpustila sem te, romantične zgodbe Njegova kraljica ter zgodovinskega romana Pirati. Čeprav na morje ne gresta, bosta s pridom uporabila Svilanitovo brisačo, pršila za sončenje Hawaiian Tropic in senčnik za avto. Dober občutek je, ko veš, da je nagrada prišla v prave roke.