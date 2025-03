V Boletini pri Ponikvi je te dni že mogoče opazovati velikonočnico, vijoličasto cvetlico, obdano z nežnim puhom, ki je uvrščena tudi na seznam ogroženih rastlinskih vrst. Člani Turističnega olepševalnega društva (TOD) Ponikva so zato rastišče, kot tako in tako počnejo že vrsto let, ogradili z vrvico, ki obiskovalcem preprečuje, da bi jo pohodili. Velikonočnico običajno predramijo že prvi pomladni sončni žarki, ko se dodobra ogrejejo apnenčasta tla, porasla s travo. »Letos smo prve posamezne nastavke s perjem opazili že januarja, vijolične cvetove pa konec februarja, zato smo ograjo in kiosk ...