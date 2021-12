V boj z ognjem tudi 34 metrov nad tlemi

V Cerkljah na Gorenjskem so slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo Gasilske zveze Cerklje, za gašenje in reševanje z višin s teleskopskim dvigalom s preklopno roko. Slovesnega prevzema so se udeležili župan Franc Čebulj, podžupan Andrej Kosec, predsednik in poveljnik GZ Cerklje Blaž Kaplenik in Metod Kropar ter predstavniki osmih gasilskih društev Gasilske zveze Cerklje, ki ima v svojih vrstah več kot 1500 gasilcev z območja občine.

Poveljnik GZ Cerklje Metod Kropar, predsednik GZ Cerklje Blaž Kaplenik, župan Cerkelj Franc Čebulj in Marjan Luskovec (z leve)

Po županovih besedah je občina v dobrih dveh letih prispevala okoli 350.000 evrov za gasilsko vozilo, v GZ računajo tudi na prostovoljne prispevke, preostalih 120.000 evrov pa bo prispeval GZ Cerklje, nekaj sredstev bodo prejeli tudi iz poveljstva GZ Cerklje. Kot še pravi župan, je takšen nakup vozila tudi motivacija za mlajše generacije. Poveljnik GZ Cerklje Metod Kropar je dejal, da jih čaka še veliko dela, odgovornosti in šolanja.

Po registraciji vozila sledi šolanje kadra pri podjetju Rosenbauer. Ploščad se bo uporabljala za šolske namene in za intervencije. Novo vozilo bo gasilcem olajšalo delo na višini, skrajšalo čas intervencije in posledično vplivalo na manjšo škodo. V Cerkljah gasilci trenutno potrebujejo štiri minute za izvoz od klica iz Centra za obveščanje v Kranju.

Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin je znamke Mercedes, vanj sta vgrajena najnovejši motor EURO VI in samodejni menjalnik. Opremljeno je z vsemi asistenčnimi sistemi, ki omogočajo varno vožnjo. Na roko teleskopskega dvigala je nameščena košara za reševanje s prostorom za pet gasilcev z opremo.

4 minute potrebujejo za izvoz.

Dovoljena obremenitev košare je 500 kilogramov. Nameščena reševalna košara omogoča reševanje z nosili in reševanje oseb na invalidskem vozičku. Opremljena je z LED-žarometi za osvetlitev okolice, termovizijsko kamero in kamero z zoomom ter vodnim monitorjem za gašenje s pretokom 3000 litrov na minuto. Delovna višina dvigala je 34 metrov.