V balonih po ključ sredi jezera (FOTO)

Minulo soboto se je pri Expanu ob Soboškem jezeru ter na letališču Rakičan pri Murski Soboti začelo 24. svetovno prvenstvo v poletih s toplozračnimi baloni FAI, na katerem se bo do petka merilo 105 tekmovalnih balonov, skupaj z baloni posebnih oblik in baloni za komercialne polete iz 32 držav.

Na slovesnem odprtju pred Expanom so goste pozdravili generalni direktor organizacije SP Matjaž Pavlinjek, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in direktor tekmovanja Claude Weber (FAI). Predstavili so se piloti tekmovalnih ekip, v zabavnem programu pa so obiskovalci lahko občudovali prelet letal Slovenske vojske in gašenje s helikopterjem, spremljali tekmovanje z baloni nad jezerom ter zapeli z Neisho.

Predstavili so gašenje iz zraka.

Največji letošnji mednarodni športni dogodek v Sloveniji, katerega organizatorji so Roto Balon klub skupaj z mednarodno letalsko zvezo FAI, MO Murska Sobota ter partnerjema Letalsko zvezo Slovenije in Aeroklubom Murska Sobota, poteka pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.

Neisha zapela himno

Otvoritvena slovesnost v soboto ob 15. uri se je začela spektakularno, kot se za dogodek svetovnega formata spodobi: slovensko zastavo je »prinesel« padalec Slovenske vojske, ob dvigu se je zaslišala slovenska himna v izvedbi pevke Neishe in himna mednarodne letalske zveze (FAI). Matjaž Pavlinjek je poudaril, da gre za velik dan za Mursko Soboto, za Pomurje in Slovenijo ter za balonarski šport: »Ponosni smo, da lahko gostimo najboljše pilotke in pilote z vsega sveta. Organizacija tako kompleksnega mednarodnega športnega dogodka je neke vrste nagrada za dolgoletni trud in aktivno podporo temu športu v Sloveniji.«

Dr. Aleksander Jevšek, sicer donedavni župan MO Murska Sobota, se je v imenu soorganizatorja MO Murska Sobota zahvalil vsem, ki so pomagali pri organizaciji tega enkratnega dogodka, od BK Roto do zaposlenih v mestni upravi in javnih zavodih ter številnim lokalnim podjetjem.

Baloni so različnih oblik.

Claude Weber je pohvalil organizatorje, ki so se že leta 2019 izkazali z organizacijo svetovnega predprvenstva na isti lokaciji. Vsem tekmovalkam in tekmovalcem je zaželel lepe polete in čim boljše rezultate, obiskovalcem pa obljubil čudovite predstave v zraku, ki jih bodo lahko opazovali vse do petka. Alojz Kovšca, veliki navdušenec nad vsemi vrstami poletov, je s simbolično gesto – prižigom gorilnika v košari balona – uradno odprl prvenstvo: »Prepričan sem, da je tovrstni mednarodni dogodek, svetovno balonarsko prvenstvo, ki prvič poteka v Sloveniji, velik poklon naši državi in organizatorjem ter velika turistična priložnost.«

Odprtje ob Soboškem jezeru

Po slovesni prisegi se je pred odrom predstavilo 105 pilotov, vodij tekmovalnih ekip, med njimi tudi trije slovenski, Jernej Bojanovič, Dejan Buzeti in Vito Rome. Program uradnega odprtja so obogatili plesalci v mednarodnih krogih večkrat nagrajene plesne skupine Zeko, ki so na koncu zaplesali ob zvokih 99 Luftballons v izvedbi Neishe in Godbe Bakovci.

Ob tem je ob 18. uri proti Soboškemu jezeru vzletelo približno 20 balonov, ki so v sklopu naloge Key Grab poskušali pobrati ključ, ki je bil sredi jezera. Žal se nobenemu ni uspelo dovolj približati, tako da je nagrada, električni čoln roto, ostala doma.

32 držav s petih celin sodeluje.

Izjemno zanimivo je bilo tudi v nedeljo, ko so že zjutraj izpred Expana poleteli plinski baloni, ob tem so obiskovalci videli tudi akrobacije helikopterja Flying Bulls. Pred paviljonom Expano je potekal družinski balonarski dan z delavnicami in animacijami za vso družino. Otroci so lahko uživali v družbi klovna in maskote prvenstva, malega Štrkca, ter vstopili v kupolo balona. Popoldne pa je bil na Letališču Murska Sobota prvi skupinski vzlet okoli 140 toplozračnih balonov.

