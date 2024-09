V avstrijskih gorah umrl izkušeni hribolazec iz Slovenije

Pod vrhom Seekarecka v avstrijskih Visokih Turah pri Salzburgu so včeraj popoldne našli mrtvega 54-letnega turnega smučarja iz Slovenije, ki se je dan poprej iz Obertauerna odpravil na turno smuko. Avstrijske oblasti so v nedeljo zjutraj sprožile obsežno akcijo, v kateri je sodelovalo 42 gorskih reševalcev iz Obertauerna, Mauterndorfa, Radstadta, alpska policija in člani ekipe gorskih reševalnih psov, so sporočili iz salzburške gorske reševalne službe.

Salzburška gorska reševalna služba je že večkrat opozorila, naj se ljudje v teh dneh ne odpravljajo v hribe in naj nikar ne hodijo na turno smuko.

Izginotje so prijavili njegovi prijatelji, ki so reševalcem povedali, da je bil izkušen hribolazec in da je poznal območje, niso pa vedeli, kam točno je odšel, je medijem pojasnil Christian Binggl, vodja operacij in vodnik psov gorske reševalne službe v Obertauernu. Reševalci so na parkirišču žičnice Grünwaldkopf našli avtomobil pogrešanega, vendar je minilo več ur, preden so našli sled za njim, saj se je možakar odpravil na odprto območje zunaj smučišča. Ob slabi vidljivosti in izjemni nevarnosti snežnih plazov so se reševalci prebijali skozi meter debelo odejo sveže zapadlega snega, dokler na pobočju Seekarecka na 1987 metrih nadmorske višine niso prejeli signala njegovega lavinskega oddajnika.

Pripadniki salzburške gorske reševalne službe pred odhodom na zahtevno iskalno akcijo FOTO: Bergrettung Salzburg

Pogrešanega so našli kar dva metra globoko pod snegom; prisotni zdravnik je lahko le potrdil njegovo smrt. V bližini ni bilo sledu snežnega plazu, tako da domnevajo, da je sicer dobro opremljeni in izkušeni alpinist med vzpenjanjem verjetno padel skozi snežni opast, nakar ga je zasulo še močno sneženje. Točen vzrok smrti ni znan, preiskava še poteka.

Izredne razmere v Srednji Evropi

Srednjo Evropo še vedno pestijo močno deževje in poplave. V Spodnji Avstriji in v Bratislavi so razglasili izredne razmere, na Poljskem in v Avstriji je umrla ena oseba, evakuirali so več tisoč ljudi. Najmanj štirje so pogrešani na Češkem, tudi oblasti na Madžarskem so izdale opozorilo pred poplavami.

100 TISOČ GASILCEV so mobilizirali na Češkem.

Avstrijska zvezna dežela Spodnja Avstrija, ki obkroža prestolnico Dunaj, je zaradi naraščajoče gladine več rek in drugih posledic obilnih padavin razglašena za območje naravne katastrofe, kar oblastem omogoča hitrejšo uvedbo dodatnih ukrepov. Namestnik spodnjeavstrijskega guvernerja Stephan Pernkopf je posvaril pred obsežnimi poplavami in dejal, da bi lahko na nekaterih mestih prišlo do zemeljskih plazov. Poplavljene so tudi številne ceste. V več krajih severno od Dunaja so v noči na ponedeljek posredovali gasilci, prebivalce, ki živijo v bližini rek, pa so pozvali k evakuaciji. Razmere so še posebno nevarne na območju rek Kamp in Krems, ki se izlivata v Donavo. Poročajo tudi o prvi žrtvi: v okrožju Tulln je med posredovanjem umrl gasilec.

V St. Pöltnu v Spodnji Avstriji je poplavljala reka Traisen. FOTO: Helmut Fohringer/AFP

Evakuacije potekajo tudi na Poljskem, kjer so poplave zahtevale smrtno žrtev zaradi utopitve. Evakuirali so nekaj tisoč prebivalcev več mest in vasi blizu poljsko-češke meje, oblasti svarijo pred nevarnostjo hudih poplav. Na jugozahodu Češke je popustil jez, vendar so okoliške prebivalce pravočasno opozorili.

Prebivalci mesta Ladek-Zdroju na Poljskem brodijo po ulicah. FOTO: Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza/Reuters

Čiščenje z vodo zalite cerkve v romunski Pechei FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

Tudi v Budimpešti se pripravljajo na naraščanje Donave. Tamkajšnje oblasti so od ponedeljka na vseh protipoplavno zaščitenih odsekih Donave v madžarski prestolnici razglasile tretjo stopnjo poplavne ogroženosti. Poplave pričakujejo zlasti v torek.

Padavine in poplave, ki jih je prineslo neurje Boris, tako še naprej pestijo Srednjo Evropo. Izredne razmere so razglasili tudi v Bratislavi na Slovaškem, na Češkem pa so mobilizirali skoraj 100.000 gasilcev. Vreme je prizadelo tudi Romunijo, kjer so v soboto umrli najmanj štirje ljudje. Na jugozahodu Poljske je od petka zjutraj padlo več dežja kot med t. i. tisočletnimi poplavami leta 1997. Meteorologi opozarjajo, da bi se lahko razmere še poslabšale, saj se bo močno deževje nadaljevalo.