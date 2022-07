V Arboretumu spet kino, obeta se 17 filmskih večerov

Ljubitelji filmov bodo kar 17 večerov vsak četrtek, petek in soboto med 21. julijem in 26. avgustom na prostem pod zvezdnim nebom sproščeno uživali v dobri filmski družbi v izvedbi Kulturnega doma Franca Bernika Domžale oziroma Mestnega kina Domžale v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok.

Posebne projekcije in predpremiere

Večere so začeli s premiero in brezplačno projekcijo digitalno restavrirane slovenske filmske klasike Ne čakaj na maj. Sledila bo vrsta predpremier, posebnih projekcij in dogodkov, kot so sejem plakatov, nastop Mengeške godbe in drugi.

V času Filmskih večerov bo odprta filmska kavarna, kjer bosta na voljo filmska pijača in jedača.

Projekcije se blizu vhoda v park odvijajo na prostranem travniku, kjer bodo na voljo stoli, s seboj lahko prinesete tudi svoj sedež, ležalnik ali piknik odejo, nekaj mest bo namreč rezerviranih za slednje. Ne pozabite na toplo jopico, ki vas bo grela do konca filma.