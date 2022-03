To pa je nerodno. Poglejte, kako se je odzval Zdravko Počivalšek

»Mediani jo je zagodel "tiskarski škrat". Pohrustal je gibanje, ki bo odločalo o prihodnosti vseh nas.« To so besede, ki jih je na twitterju objavil predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek in opozoril, da v anketi, ki jo izvajajo menda pri Mediani, njihovega gibanja sploh ni. V omenjeno gibanje so združeni Konkretno, SLS, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrat.

Odzvali so se tudi iz gibanja Povežimo Slovenijo: »V gibanju Povežimo Slovenijo obžalujemo, da se je v javnomnenjski raziskavi agencije Mediana pojavil anketni vprašalnik, ki izpušča gibanje Povežimo Slovenijo, ki na primerljivih raziskavah kotira dobro,« so sporočili iz omenjenega gibanja. Želijo se, da se takšne napake ne bi več dogajale: »Če napake ne bi opazili sami, bi bilo lahko volivcem s strani Mediane oz. medijev, ki posredujejo te raziskave, podano napačno sporočilo o rezultatu njihove javnomnenjske raziskave.«

Ravno te dni je za precej nejevolje poskrbela RTV Slovenija. Vodstvo je namreč odločilo, da je stranka Naša dežela parlamentarna stranka, medtem ko tega statusa ni dodelila Gibanju Svoboda. Izredno kritičen je bil do tega tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Več o tem v članku Igor Zorčič v oddaji na RTV Slovenija ostal brez besed.

Poudarjajo, da je razvoj demokracije odvisen od različnih dejavnikov, »en od teh je, da se javnomnenjske raziskave opravljajo in objavljajo na način, da rezultati raziskav čim bolj objektivno sporočajo razmerja do posameznih strank in list«. Napovedali pa so še, da bodo na volitvah dosegli dvomestni rezultat.