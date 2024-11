V 96. letu starosti je umrl znani slovenski odvetnik

V 96. letu starosti je v četrtek umrl odvetnik Rudi Šelih. Bil je nekdanji dolgoletni predsednik in častni član Odvetniške zbornice Slovenije. Predsednik zbornice je bil tri mandate, in sicer od leta 1965 do leta 1971 ter od leta 1982 do leta 1985. Bil je tudi predsednik Zveze Odvetniških zbornic Jugoslavije v letih 1970 in 1984.

Rudi Šelih se je rodil 6. januarja 1929 v Dobrovi pri Slovenskih Konjicah v številčni kmečki družini. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1956, v imenik odvetnikov pa se je vpisal leta 1961. Poklic odvetnika je opravljal do upokojitve 31. januarja 2004, so sporočili z odvetniške zbornice. Z delom v zbornici je pričel že v prvem letu dela v odvetniškem poklicu, sprva kot član izvršnega odbora zbornice, pozneje je prevzel predsedovanje Odvetniški zbornici Slovenije. Zapisali so, da je prva dva mandata predsednika opravljal v turbulentnih časih teženj po spremembi osnovnega koncepta odvetništva. Leta 1967 pa je zbornica sprejela tudi prvi Kodeks odvetniške poklicne etike. Aktivno se je vključeval tudi v mednarodni prostor. Bil je član Conseila Mednarodne zveze odvetnikov (Union internatinale des avocats) in njen podpredsednik od leta 1977 do leta 1981, med leti 1992 in 1997 pa tudi nacionalni podpredsednik za Slovenijo v okviru te organizacije.

V zbornici poudarjajo, da se ga bodo spominjali kot enega najbolj aktivnih gradnikov sodobnega odvetništva na Slovenskem, z njegovim delovanjem na mednarodnem področju in aktivnim sodelovanjem v mednarodnih združenjih pa zaslužnega tudi za mednarodno prepoznavnost slovenskega odvetništva.