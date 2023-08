V 53. letu je umrl ugledni slovenski znanstvenik

V 53. letu starosti je umrl ugledni raziskovalec s Kemijskega inštituta v Ljubljani Gregor Mali. Deloval je na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo in bil eden najbolj prepoznavnih znanstvenikov na področju NMR raziskav poroznih materialov v svetu. Za svoje raziskovalno delo je leta 2017 prejel Preglovo nagrado in Zoisovo priznanje.

»Po boju s hudo boleznijo nas je zapustil dragi sodelavec, prijatelj in vrhunski raziskovalec prof. dr. Gregor Mali. Svojo izjemno znanstveno pot je začel na Kemijskem inštitutu leta 1997, kjer je deloval vse do svoje mnogo prezgodnje smrti. Cenjenega sodelavca bomo ohranili v trajnem spominu,« so zapisali na Kemijskem inštitutu.

Raziskovalno delo Malija je bilo posvečeno razvoju in uporabi metod jedrske magnetne resonance NMR in računskih metod za študij strukture trdnih snovi. V slovenski prostor je kot prvi vpeljal metode visoke ločljivosti za jedrsko magnetno resonanco v trdnem, ki omogočajo vpogled v zgradbo materialov in procese v njih z atomsko ločljivostjo, so navedli.

Dr. Gregor Mali. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Širok izbor raziskovalnih področij

Poleg samih eksperimentalnih metod magnetne resonance je začel vpeljevati tudi računske metode, s katerimi je moč napovedati parametre, merljive z magnetno resonanco. Računske metode skupaj z metodami magnetne resonance je povezoval v tako imenovano NMR kristalografijo, to je celostni pristop k določanju zgradbe materialov.

Raziskovalna področja, ki jim je v svoji znanstveni karieri posvetil največ pozornosti, so bila razvoj novih poroznih katalizatorjev in adsorbentov za okoljske in energijske aplikacije ter razvoj baterij.

Pri svojem raziskovalnem delu je sodeloval z več odseki na Kemijskem inštitutu in v mednarodni infrastrukturni mreži CERIC preko Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti. V zadnjem desetletju je znatno razširil tudi obseg sodelovanja s skupinami iz tujine, vključno z univerzama v Leuvnu in Cambridgeu, predvsem pri NMR študijah kovinsko-organskih poroznih materialov. Sodeloval je tudi s farmacevtskimi podjetji v Sloveniji, kjer je ponudil znanstveno podporo pri strukturni karakterizaciji zdravil in drugih učinkovin, so še zapisali na Kemijskem inštitutu.