V 40 letih zbral 8000 razglednic Ljubljane (FOTO)

»Ko je oče Viktor, zbiralec starega denarja, leta 1980 z enega od srečanj članov Numizmatičnega društva Slovenije (NDS) prinesel domov nekaj starih razglednic Ljubljane, so me tako prevzele, da sem se takoj odločil za načrtno zbiranje razglednic svojega rojstnega kraja in njegove okolice,« začne pripoved o zbiralskih začetkih 66-letni upokojenec Zmago Tančič. In nadaljuje: »Res pa je, da sem že v predšolski dobi shranjeval razglednice, ki so nam jih pošiljali sorodniki iz Avstralije, se pozneje navduševal nad znamkami in značkami ter naposled – po očetovem zgledu – postal numizmatik in se leta 1970 tudi sam včlanil v ...