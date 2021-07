V 12 dneh sta peš okronala Slovenijo

Obdobje koronavirusa je Sloveniji dalo tudi marsikaj lepega. Tako si je alpinist Viki Grošelj lani po koncu karantene izpolnil rojstnodnevno željo in v več etapah prehodil kar 300 kilometrov dolgo pot od doma v Guncljah na Triglav in nato čez Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe nazaj domov. Pot je poimenoval Krona Slovenije in o njej napisal tudi istoimenski knjižni vodnik. Ob odhodu ju je prišel pozdravit tudi avtor poti Viki Grošelj (desno). ​Slabo leto pozneje pa sta jo kot prva v celoti in v enem kosu prehodila Boris Strmšek in Žiga Kastelic in pri tem namerila kar 23.000 višinskih metrov...