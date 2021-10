V 101. leto kar po cesti zaplesala v lakastih čeveljcih (FOTO)

Ko smo minule dni obiskali Jožefo Bučar iz Volčkove vasi nad Šentjernejem, dan pred njenim stotim rojstnim dnevom, je zadovoljno in s prešernim nasmehom na ustih opazovala domače ter vaščane, ki so postavili mlaj ob njenem domu. In ravno si je obuvala črne lakaste čeveljce. Da bo zaplesala, smo izvedeli. Jožica je namreč kljub častitljivi starosti čila in zdrava, s pomočjo palice hodi po vasi in poprime za vsako delo, le sluh ji nekoliko nagaja. Čila ženica je nazdravila s sokom. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda V torek je Jožica dopolnila okroglih sto. Rodila se je v bližnjem Rakovniku. Pet otrok ...