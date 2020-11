V 10 dneh do 56 novih postelj

Leon Cizelj meni, da lahko, če bodo ukrepi, sprejeti 26. oktobra, dovolj prijeli, v nekaj dneh pričakujemo vrh epidemije. FOTO: Gregor Pucelj

Smo že dosegli vrh drugega vala epidemije novega koronavirusa?, vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan, pravi, da še ne. »Če bodo ukrepi, sprejeti 26. oktobra, dovolj prijeli, lahko v nekaj dneh pričakujemo vrh epidemije,« je povedal v soboto. Morda pa, kot nadaljuje v pogovoru za STA, niti ti ukrepi niso zadostni, kar pomeni, da bo število še naraščalo. »Kako hitra bo ta rast, je danes nemogoče napovedati,« je pojasnil. Svetla točka je, da se je rast števila novih okužb upočasnila, a s pomembnim dostavkom, da je ta upočasnitev še prenizka, da bi tudi ustavila epidemijo.Da je treba res dosledno upoštevati vse ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, bi moralo biti danes jasno že vsakemu Slovencu. Sicer nas v naslednjih dneh in tednih čakajo še bolj črne številke. Samo v petek in soboto je zaradi koronavirusne bolezni umrlo skupno 57 ljudi (34 v petek in 23 v soboto), na novo odkritih okužb je bilo 2501 (1612 v petek in 889 v soboto). Nič manj niso bile obremenjene bolnišnice, saj so v soboto sprejeli 135 novih okuženih bolnikov, včeraj pa 102. Odpustili so jih 93 v soboto in 42 v nedeljo. Torej, še vedno je bilo sprejetih več ljudi, kot pa je bilo odpuščenih. Prav zato v bolnišnicah nenehno povečujejo število postelj.V UKC Ljubljana so v samo 10 dneh pripravili 56 postelj, zmogljivosti pa bo mogoče na tej lokaciji, kot je včeraj povedal direktor, razširiti tako, da bo mogoče sprejeti do 100 bolnikov.Vladni govorec za covid-19je ocenil, da se epidemiološke razmere postopno, a vendarle popravljajo. Tudi na Gorenjskem.Štirinajstdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev v tej slovenski regiji pada. »V ponedeljek, 2. novembra, je bila 1998, v torek, 3., kar 2000, 4. 1988, 5. 1948, v petek, 6. novembra, je dosegla le še 1843 okuženih. Naj gre navzdol še hitreje,« je še zapisal.Na ministrstvu za zdravje so se po le nekaj dneh spet odločili, naj brise nosno-žrelnega predela znova jemljejo pri vseh osebah s sumom na covid-19. »Če je obolelih več družinskih članov, je še vedno smiselna presoja, ali se na odvzem napoti vse. Izjemno pomembno je, da se osebe, ki imajo znake in simptome bolezni covid-19, takoj osamijo. Enako velja za vse tesne stike obolelega, predvsem v družini,« so sporočili z ministrstva. In dodali, da je povečanje števila brisov, ki so dostopni v čim krajšem času, zelo pomembno za obvladovanje epidemije, »ki je še vedno v porastu«.Zdravstveni ministerje sicer glede morebitnih nadaljnjih ukrepov, če ti ne bi zadostovali, na twitterju v soboto omenil možnost še tršega lockdowna. »S stroko smo enotni, če gredo zadeve predaleč, pomaga le lockdown brez množice izjem,« je zapisal in v novem tvitu dodal: »Že 4 tedni bi morali zadostovati, 2 cikla po 14 dni.« Prepričan je, da je bolje reagirati hitro in zelo striktno kot pa počasi in napol. Se pa ni strinjal z enim od tviterašev, da bi dosegli večji učinek pri spoštovanju ukrepov, če bi ljudi »strašili« z ekonomskimi in socialnimi posledicami zaradi zapiranja države.»'Strašenje' ni primeren način. Ozaveščanje, vzpostavitev zaupanja, solidarnost. Seveda to povzroča tudi različne stiske, a žal bomo z virusom plesali še vsaj do poletja in na vseh nas je, da čim prej ustavimo drugi val in z odgovornim ravnanjem preprečimo morebitne nove valove,« je odgovoril Gantar.