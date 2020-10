Uživajte, dokler traja: sredi tedna vremenski preobrat

Prešla nas bo hladna fronta

Z izjemo sredo bo večinoma suho vreme. FOTO: Arso

Pred nami je čudovita, večinoma sončna sobota, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Podobno vreme nas čaka v naslednjih dneh, v sredo pa se bo skisalo.V nedeljo bo pretežno jasno, marsikje po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo od severozahoda nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v alpskih dolinah in nekaterih mraziščih Notranjske okoli 0, najvišje dnevne od 15 do 18 stopinj, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V ponedeljek in torek bo na Primorskem in Notranjskem nizka oblačnost, ponekod bo občasno megleno. Drugod bo po večini sončno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter.V torek se bo od zahoda bližala hladna fronta, ki bo v sredo prešla Slovenijo. Za njo se bo od zahoda k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka. K nam bo dotekal hladnejši zrak.V torek bo zmerno do pretežno oblačno in razmeroma razmeroma toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V sredo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem pa bo večinoma suho. Tam bo zapihala burja. Nato bo na Primorskem sončno vreme s šibko burjo, ki bo v petek ponehala. Drugod bo sprva bolj oblačno, proti koncu tedna pa bo tudi nekaj sonca. Hladnejše bo.