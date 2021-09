Uživajte, dokler še traja: morje deluje kot tempirana bomba

Predvidoma v drugi polovici naslednjega tedna se bo vreme nekoliko skisalo. FOTO: Arso

Prve septembrske dni nas vreme lepo razvaja, a kot vsake druge stvari, bo tudi tega enkrat konec. Na srečo še ne tako kmalu, a vsekakor kaže izkoristiti naslednje dni. Sprememba predvidoma prihaja v drugi polovici naslednjega tedna.V naslendjih dneh se bodo nadaljevale sveže noči in jutra, čez dan pa bo zelo toplo, malo nad 25 stoponj celzija, na Primorskem se bo ogrelo do poletnih 28 stopinj Celzija. Nad večjim delom srednje in vzhodne Evrope je namreč območje z visokim zračnim tlakom, nad naše kraje s šibkimi vzhodnimi vetrovi priteka suh in razmeroma topel zrak.V nedeljo bo srednjo Evropo prešla vremenska fronta, ki lahko v manjši meri vpliva tudi na vreme pri nas. Večinoma bo sončno, popoldne pa bodo zlasti na severu Slovenije možne manjše krajevne padavine. V začetku prihodnjega tedna bo nad zahodnim Sredozemljem nastal ciklon z vremensko fronto, ki se bo najverjetneje postopno pomikal proti našim krajem. Razvoj vremena je še nekoliko negotov. V ponedeljek bo še precej sončno in večinoma suho, od torka pa se verjetnost za padavine poveča. Od srede bo predvidoma tudi nekoliko hladneje, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).Portal Ciklon.si pa pojasnjuje, da je Sredozemsko morje še vedno precej toplo in večinoma temperatura presegajo 25 stopinj Celzija, na vremenskih izračunih pa so že videti višinska jedra hladnega zraka nad Sredozemljem. »Iz teh jeder se lahko hitro razvije pravi sredozemski ciklon, ki bi lahko prinesel obilne padavine, saj segreto morje deluje kot tempirana bomba,« pišejo, ob tem pa dodajajo, da se zanesljivost napovedi nad pet dni vsak dan zmanjšuje.