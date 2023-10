Uživajte, dokler lahko: temperature drvijo proti ledišču

Letos nas je presenetil nadpovprečno topel oktober in meteorologi Agencije RS za okolje (Arso) tudi za ta teden napovedujejo precej lepe, predvsem pa tople dneve. A ne za dolgo.

Ta teden se bo začel nekoliko oblačno, končal pa s precej več sonca. Dnevne temperature se bodo do vključno petka povzpele na 23 do 25 stopinj Celzija, ponekod tudi do 26.

Kakšna bo druga polovica oktobra

Prihajajoči vikend nas čaka sprememba. Meteorologi po sončni soboti za nedeljo napovedujejo več oblakov, možne so tudi padavine, ki jih bo v ponedeljek (16. oktobra), ko se prevesi mesec v drugo polovico, več. Takrat bomo tudi zaznali nižanje temperatur, saj bodo najvišje dnevne komaj dosegle 15 stopinj Celzija, ob morju 20.

Torek (17. oktober) bo prinesel novo ohladitev:

severozahod države: najnižja temperatura 4 stopinj Celzija, najvišja 9 (teden prej, primerjamo z 10. oktobrom, 14 in 22);

severovzhod države: najnižja temperatura 8 stopinj Celzija, najvišja 13 (teden prej 16 in 23);

osrednja Slovenija: najnižja temperatura 8 stopinj Celzija, najvišja 14 (teden prej 13 in 24);

jugozahod države: najnižja temperatura 12 stopinj Celzija, najvišja 17 (teden prej 16 in 25);

jugovzhod države: najnižja temperatura 8 stopinj Celzija, najvišja 13 (teden prej 14 in 23);

Kdaj bomo dosegli ledišče

Mimogrede: v sredo, 18. oktobra, bodo najnižje temperature na severozahodu države že dosegle ničlo, medtem ko bodo drugod izmerili 4 oziroma 6 stopinj Celzija. Izjema je Obala, kjer bodo najnižje temperature blizu desetice.