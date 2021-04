Uživajte, dokler lahko, naslednji teden prava mala katastrofa

Konec tedna še lepo, nato pa dež, dež, dež

Klavrn pogled na vremensko napoved. FOTO: Arso

Marsikdo že odšteva ure, da se začne dopust, šolarji pa se veselijo počitnic, ki bodo naslednji praznični teden. Ob sproščanju ukrepov, ko lahko že od danes prehajamo statistične regije, kmalu pa bodo v skoraj vseh regijah lahko stregli gostom na terasah in vrtovih lokalov, vrata pa bodo lahko odprli tudi nekateri nastanitveni obrati, marsikdo načrtuje dopustovanje v Sloveniji, načrte pa utegne pokvariti vreme. To namreč ne bo sodelovalo, pogled na vremensko napoved je precej klavrn.Izleti v naravo, pikniki ali kakšne druge dejavnosti na prostem bodo naslednji teden precej okrnjeni. Pri uresničevanju morebitnih takšnih načrtov bi veljalo pohiteti, saj bo danes in konec tedna še pretežno sončno, nato pa se bo vreme skisalo.Danes bo večinoma sončno, sprva bo predvsem v osrednji Sloveniji še nekaj nizke oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19 stopinj Celzija, pravi napoved agencije za okolje (Arso).V soboto bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli –2, najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati, v gorah bodo mogoče plohe. V ponedeljek se bo oblačnost zgostila in začelo bo deževati. Ohladilo se bo. V torek in sredo bo oblačno in deževno, dež bo v sredo do večera predvidoma ponehal. Od četrtka do sobote bo spremenljivo s popoldanskimi plohami, še napoveduje Arso.