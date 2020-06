Uvozili virus, dobili ukrepe

Zaradi več na novo odkritih primerov okužbe z novim koronavirusom je po dobrih 14 dneh od konca epidemije spet zazvonil rdeči alarm. Od tega ponedeljka do srede so potrdili 15 novih primerov, samo v sredo osem. Tri okužbe so se pojavile v Ljubljani, po ena v Krškem in Kopru in tri v skupini tujina (kot pojasnjujejo ustvarjalci spletne strani COVID-19 Sledilnik, podatek tujina pomeni, da se okužba vodi po njenem izvoru, kar pomeni, da podatka o občini ni). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da so bili trije sredini primeri uvoženi iz BiH, pri štirih je šlo za t. i. klastre (ti so se okužili od uvoženih ...