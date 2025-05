Uvoženi avtomobili iz druge roke: med rabljenimi največ nemcev (FOTO)

Pri nas so bili rabljeni avtomobili vselej zanimivi. Poleg tistih, ki se na trgu znajdejo, ko ljudje kupijo novega, se jih veliko tudi uvozi. Takšnih avtomobilov je pri nas na leto nekaj deset tisoč, do točnih številk je težko priti, saj vsi ne ostanejo na našem trgu, nekateri nadaljujejo pot v kako tretjo državo.

Nas zanimajo tisti, ki ostanejo tu. Kot vedno so vsaj po statistiki najbolj zanimive nemške znamke, največ je volkswagnov, zelo veliko tudi audijev, beemvejev, mercedesov, posebno pri zadnjih treh številke prodaje presegajo nove za dva- do trikratnik. Podobno je še pri volvih. Dizelskih je približno dve tretjini, slaba tretjina je bencinskih (hibridnih) in nekaj malega električnih. Še pred štirimi leti so imeli dizelski kar 90-odstotni delež. Povprečna starost je nekaj manj kot šest let, so pa tudi starejši, tja do deset let ali še več, a število z leti močno upada.

Vedno na zalogi

Verjetno največji trgovec, dejaven pri uvozu rabljenih, je Porsche Interauto. Nedavno so svojo dejavnost še okrepili. Če se v Ljubljani zapeljemo po Cesti Ljubljanske brigade, vidimo, da je občutno zrasla, tam, kjer so nekoč stali zgradba Tehnouniona, velika avtopralnica in še kaj, je trenutno parkiranih vsaj 500 rabljenih vozil.

Kot pravi Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil, se s to dejavnostjo ukvarjajo že vrsto let, nedavno pa so se je lotili bolj strateško: »Usmerjeni smo v avtomobile, stare od tri do sedem let. Ko je avto star do dve leti, je podobno, kot da je nov, nas pa zanimajo malce starejši. Ljudje povprašujejo po ceni od 15 do 20 tisoč evrov, največkrat 18 tisoč. To so avtomobili, ki imajo okoli 100.000 kilometrov. Za doplačilo ponujamo jamstvo do dve leti, zanj se odloča vedno več strank, že 80 odstotkov. Po preteku roka pa je to mogoče podaljševati za leto dni, pod pogojem, da avtomobil servisirajo pri nas.«

Še vedno so daleč najpogostejši dizelsko gnani avtomobili.

Med rabljenimi iz uvoza je največ volkswagnov, audijev, beemvejev.

Florjanc dodaja, da uvozijo kak avtomobil s precej več kilometri, celo 180 tisoč, tudi po takih je povpraševanje. Še vedno je pri njih največ dizelskih vozil, približno polovica, kar zadeva modele, so najpogostejši Volkswagnovi passat, tiguan, golf, škoda octavia, audi A4, A6 ... Prav tako prodajo rabljene električne avtomobile, iz VW družine ID ali cupro born, ta se prodaja najbolje. Posebej se za rabljene električne zanimajo podjetja, kjer voznik ne plačuje bonitete, podjetje pa si lahko poračuna davek.

Povečali prodajo

Pričakovano so osredotočeni na modele koncerna Volkswagen, katerih zgodovino najbolje poznajo, ob našem obisku so bili na parkirišču res v večini, med njimi le še kaki redki drugi predstavniki. Pred časom so prodali okoli 1000 avtomobilov na leto, zdaj jih prodajo 5000. Prevedeno, ta številka pri njih pomeni približno 30 odstotkov prodaje novih vozil.

Na novem prostoru imajo 500 avtomobilov, sčasoma ga bodo asfaltirali, skupno bo lahko tam 700 vozil. Na enem delu so ravno prispeli avtomobili, ki gredo v pripravo, na večjem tisti, ki so nared za prodajo. Kupujejo jih iz t. i. poslovnega najema, gre za licitacije, s katerimi se ukvarjajo njihovi sodelavci. To je nekakšna borza, če malce pretiravamo, trgovanje poteka ves čas.

Še vedno so prepoznavni po marketinški oznaki Das Welt Auto, z njo se oglašujejo, a to uporabljajo tudi drugi Volkswagnovi trgovci; sami sicer rečejo, da gre za rabljena vozila Porsche Interauto. Dejavnost uvoza rabljenih predstavlja tretjino vsega, kar počnejo z rabljenimi avtomobili, približno toliko je še prodaje staro za novo in prodaje staro za staro. Svoj model delovanja nameravajo prenesti v še nekatere države, kjer deluje njihovo krovno podjetje Porsche Holding.