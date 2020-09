Uvedena preiskava zoper Aleksandro Pivec in Danila Markočiča

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po opravljenem predhodnem preizkusu uvedla preiskavo zoper ​Aleksandro Pivec in izolskega župana Danila Markočiča. Gre za zgodbo o gostovanjih na Krasu in v Izoli ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija je že prejela potrdili, da sta obe obravnavani osebi prejeli obvestilo o uvedbi preiskave.



»Komisija pri obravnavanih osebah preiskuje dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril po ZIntPK,« sporoča KPK. Sama uvedba preiskave pa še ne napoveduje končnih odločitev v zadevi; komisija bo v preiskavi potrdila ali ovrgla sume kršitev. Kdaj bo preiskava zaključena, ni mogoče napovedati, saj je to odvisno tudi od pridobivanja dodatnih dokazov in sodelovanja vpletenih v postopku.



V sporočilu javnosti so še zapisali, da so v zadnjem času prejeli še druge, s primerom Pivčeve nepovezane prijave, ki se nanašajo na podobne sume kršitev ZIntPK, ki jih preverjajo na enak način kot v obravnavanem primeru, postopki pa so še v fazi predhodnega preizkusa: »Takšne prijave so za komisijo dobrodošle, saj pomagajo pri odkrivanju novih dejstev v posameznih primerih in širijo zavest o spoštovanju ZIntPK v družbi. Prejete prijave in novinarsko delo so poleg lastne zaznave pomemben vir informacij za delo komisije. Osebe, ki so se pri delu seznanile z morebitnimi sumi kršitev iz pristojnosti komisije, lahko prijavo o sumu kršitev podajo bodisi prek spletnega obrazca, po e-pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , po pošti ali v času uradnih ur osebno na sedežu komisije. Vsakemu dobrovernemu prijavitelju na komisiji nudimo tudi pravno zaščito, če nas prijavitelj za to zaprosi.«