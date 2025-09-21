Uvedba obvezne božičnice ostaja realna možnost, oglasili so se z ministrstva

Na ministrstvu za finance so danes zanikali, da je minister Klemen Boštjančič na kongresu Gibanja Svobode v soboto dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice. »Izhodišča so bila sprejeta, Ekonomsko-socialnemu svetu bodo poslana v obravnavo,« so sporočili tudi iz kabineta predsednika vlade Roberta Goloba.

Kot so danes na družbenem omrežju X zapisali na finančnem ministrstvu, je bila Boštjančičeva izjava na novinarski konferenci po kongresu stranke »v javnosti deloma napačno povzeta«. »Minister ni dejal, da bi vlada lahko odstopila od uvedbe obvezne božičnice, saj v dialog s socialnimi partnerji ne vstopaš z ultimatom,« so navedli.

Zapis so na X poobjavili tudi v premierjevem kabinetu, pri tem pa izpostavili, da je »stališče vlade glede božičnice jasno«. Kot so spomnili, so bila izhodišča za uvedbo obvezne 14. plače v četrtek na vladi potrjena, zdaj bodo na vrsti socialni partnerji.

Socialni dialog bo stekel v prihodnjih dneh

Boštjančič je v soboto med drugim izrazil pričakovanje, da bo socialni dialog o vladnih izhodiščih za obvezno božičnico stekel v prihodnjih dneh. »Ko bomo videli, kakšen je odziv in kje lahko pridemo skupaj in kje ne, potem bomo naredili naslednje korake,« je napovedal.

Klemen Boštjančič FOTO: Blaž Samec

Ob tem se je obregnil ob ostre kritike gospodarstva, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so denimo zagrozili celo z izstopom iz Ekonomsko-socialnega sveta. V prihodnje bi si želel »malo manj kritizerstva«, preden socialni partnerji sploh sedejo za isto mizo in se o predlogu pogovorijo, je dejal finančni minister.

Danes se je sicer ob predlog obvezne božičnice na srečanju SD v ljubljanskem Mostecu obregnil tudi prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Kot je ocenil, je včasih bolje v javnost dati kakšen predlog manj, tistega, ki se ga da, pa mora biti premišljen in utemeljen z družbenimi potrebami. Treba je videti celotno sliko, potrebe države na eni in zmožnosti gospodarstva na drugi strani, je še poudaril.

Vlada je v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za t. i. normirance. Božičnica bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, prag za vstop v sistem normirancev pa bi se zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance.