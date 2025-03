»Tako tako kot so na Madagaskarju sprejeli nas slovenske misijonarje pred 40 in 50 leti, bomo tudi mi morali sprejeti njih. Evangelij je evangelij, pa naj ga oznanja župnik z Madagaskarja ali pa iz Slovenije,« se Tone Kerin, misijonar, ki je skoraj 40 let deloval na Madagaskarju in tam pustil globok pečat (domačinom je zgradil 29 cerkva in še 32 šol), ozira na razmere v slovenskih duhovniških vrstah. Zaradi bolezni se je vrnil domov, vodi župnijo Brusnice na Dolenjskem, z Madagaskarjem je še danes povezan. Tudi tako, da je v Slovenijo pomagal štirim Malgašem, ki v Ljubljani že študirajo teolo...