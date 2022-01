Utrip Jožeta Možine dviga prah: Fajonova o sramoti, novinar ji sporoča, da RTV ni njena

Dr. Jože Možina je z zadnjo oddajo Utrip na TV Slovenija, ko je objavil pričanja preživelih prič tragičnih dogodkov v Dražgošah, poskrbel za veliko vznemirjenja v javnosti.

Tako je predsednica SD Tanja Fajon na družabnem omrežju zapisala: »Javni servis = vladni servis Sramota! Možina in ekipa. Ni opravičila za uredniško politiko, ki ni deluje več v javnem interesu.«

Možina se je na njene besede že odzval in zapisal: »Vi niste javni interes, vaš grob politični napad/sramotenje novinarja RTV razgalja vašo strašljivo protidemokratično dvoličnost, ki ne bo brez posledic, a ne SophieintVeld? Naj vam bo jasno, RTV je javna ne vaša. In ne bo popuščanja, ko gre za svobodo medijev in resnico«.

Vodstvo RTV Slovenija obsoja poskuse rušenja uredniške neodvisnosti

»Glede na javne pozive družbene in politične javnosti ter posameznih politikov, ki zaradi novinarskega dela zahtevajo sankcioniranje vodstva javne televizije in nekaterih novinarjev ter urednikov, kot so Erika Žnidaršič, voditeljica oddaje Tarča, Boštjan Kogovšek, urednik oddaje Tarča, dr. Jože Možina, avtor zadnje komentatorske oddaje Utrip, Jadranka Rebernik, v. d. odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija, ter drugih sodelavcev v informativnem programu, je vodstvo TV Slovenija dolžno zaščititi zaposlene in uredniško avtonomijo javne televizije.«

ZNP: obsojamo grob politični napad in sramotenje novinarja RTVS »V Združenju novinarjev in publicistov obsojamo grob politični napad in sramotenje novinarja RTVS Jožeta Možino, ki je v soboto, 15. januarja 2022, vodil oddajo Utrip, kjer je v 15 minutah skladno z novinarski standardi in etiko komentiral aktualne družbeno-politične teme. Zaradi svojega novinarskega dela je bil grobo napaden s strani predsednice SD Tanje Fajon, tudi evropske poslanke. Ta je prispevek novinarja na Twitterju označila za sramoten in neopravičljiv, njega in ekipo pa diskvalificirala, češ da ne deluje v javnem interesu, ampak kot servis vlade.



Možina je doktor zgodovinskih znanosti, ki se je specializiral za drugo svetovno vojno. Zato ne gre samo za mnenje novinarja, ampak tudi strokovnjaka. V poplavi protestov najrazličnejših ljudi ni bilo zaslediti, da bi mu kjerkoli kdo strokovno oporekal. Vse moti samo njegovo mnenje. Moti jih svoboda govora.



Tovrstni politični pritiski so nedopustni. Fajonova bi kot nekdanja novinarka RTV Slovenija morala zagovarjati pluralnost javne RTVS, ne pa da doma in v tujini pomaga vzdrževati medijski monopol politične levice, ki na tak način iz ozadja obvladuje pomembne vzvode oblasti in pači slovensko demokracijo. Posebej zato, ker se Fajonova doma in v Evropi rada razglaša za borko za medijsko svobodo in pluralnost, o odprtih vprašanjih pa redno poroča in seznanja tudi evropske institucije. Pričakujemo, da bo tudi v tem primeru uporabljala ista merila ter preklicala hujskaške izjave, novinarju Možini pa se javno opravičila.



Nedopustno bi tudi bilo, da bi vodstvo RTVS popustilo političnim pritiskom in novinarja kakor koli klicalo na zagovor, kar je sicer neuradno slišati.«

Grožnje, žalitve in napade razumejo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk.

Jože MožinaFOTO: Tomi Lombar/delo

Vodstvo RTV Slovenija in vodstvo TV Slovenija podpira novinarje in odgovorne urednike, ki si kljub pritiskom prizadevajo za uredniško neodvisnost. Žalitve, grožnje in napadi se v zadnjem času posebej intenzivno, organizirano pojavljajo ne samo na družabnih omrežjih, ampak tudi v posameznih medijih. Tovrstne objave vidijo kot poskus blatenja ugleda RTV Slovenija in ogrožanje njene neodvisnosti.

Poudarjajo, da je v Sloveniji potrebno okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarstva, ob tem pa ne smemo dopustiti, da se v naši državi izgubijo demokratične vrednote.

Poslanec SD o »zlonamerni reinterpretaciji zgodovinskih dejstev«

Na oddajo Utrip se je v odprtem pismu generalnemu direktorju RTVS Andreju Grah Whatmoughu in v. d. direktorju Televizije Slovenije Valentinu Arehu odzval tudi poslanec SD Marko Koprivc. Po njegovi oceni so bili gledalci sobotnega Utripa priča »zlonamerni reinterpretaciji zgodovinskih dejstev«.

Ob tem je Koprivc opozoril še, da je Možina, ki je v prispevku med drugim našteval, koga od politikov ni bilo na osrednji spominski slovesnosti ob 80. obletnici dražgoške bitke, navedel tudi Fajonovo. Pri tem pa ni pojasnil, da je bila predsednica SD takrat v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom oziroma je to dejstvo izpustil, je še navedel Koprivc. Ob koncu pisma je Graha Whatmougha in Areha pozval, naj si vodstvo RTVS prizadeva za ohranjanje profesionalnega in spoštljivega novinarstva na javni RTV.