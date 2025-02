Utihnile 140 let stare orgle v Gornjem Doliču (FOTO)

Še zadnjič so zadonele stare orgle v cerkvi sv. Florijana v Gornjem Doliču na Koroškem. Nato je prišel mojster Andrej Dvoršak, orgle s sodelavci in nekaj domačini razstavil ter jih odpeljal v pozabo.

Namesto njih bo na kor namestil novo kraljico glasbil, kot pravijo orglam, predvidoma še do konca junija letos. Ali bo rok držal? »Bo!« zagotavlja mojster.

Pevke zbora Beli cvet so zadnjič zapele v slovo starim orglam.

110 tisoč evrov bodo stale nove.

Župnija obstaja poldrugo stoletje.

Poslovili so se od starih orgel.

Podpora krajanov

Dan je bil sončen, a hladen kot hudič. Namerili so 10 stopinj Celzija pod ničlo, zato se je družba štirih sodelavcev iz orglarske delavnice Dvoršak podvizala. Še nekaj ur pred tem so pod vodstvom zborovodje in orglarja Jožeta Rošerja odigrale zadnjih nekaj spremljav ženskemu pevskemu zboru Beli cvet. Prav te pevke pa so bile tudi pobudnice akcije, imenovane Nove orgle. »Prvi koraki so bili resda malce negotovi, a so z vsako novo spodbudo in dobrim odzivom krajanov postajali vse bolj odločni,« v en glas povedo članice zbora.

In korakov ni zmanjkalo. Z vsakoletnimi koncerti in pobudami (gostovanji v bližjih krajih, izdelavo prazničnih voščilnic in adventnih venčkov, petjem svečanskih kolednic) so zbirale denar in s podporo krajanov, prostovoljnimi prispevki in dobrodelnimi nastopi, kjer jih je razveselil tudi Gianni Rijavec, dosegle cilj. Pripomogla je tudi Občina Mislinja, z županom Bojanom Borovnikom na čelu, pa še kdo. Nekateri domačini so prispevali les za obnovo kora, ki se bo prav tako začela v teh dneh. Skratka, akcija je združila kraj.

Nestrokovna obnova

Obstoječe orgle s petimi pojočimi registri in enim manualom je izdelala orglarska delavnica Josef Brandl – Orgelbau Ansalt, Marburg/Drau, precej pred letom 1900. Kot pravijo, je bila obnova pred časom opravljena precej nestrokovno, zato bi bila vnovična povsem nesmiselna. Zaradi predelav so daleč od prvotnega inštrumenta, bodo pa nove orgle zadržale stari zunanji videz. »Bo kar držalo, da so orgle starejše od prvotno ocenjenih 125 let. Moja ocena je, da štejejo tam okoli 140 let,« pravi mojster Andrej Dvoršak, medtem ko daje navodila sodelavcem.

Na kor bodo namestili novo kraljico glasbil.

Leta 1873 so po odloku takratne lavantinsko mariborske škofije ustanovili župnijo sv. Florijana v Doliču, ki je ob ustanovitvi štela 1212 duš. Zdaj župnija spada pod mariborsko nadškofijo. »Res me veseli, da so krajani in tudi občani Mislinje prepoznali, da je treba kulturni spomenik lokalnega pomena ohranjati za novo stoletje ali kako desetletje več,« pove prvi mož odbora za nove orgle Drago Pavlič.

Tudi Cveto Herlah, član odbora, ki je bil eden marljivejših pri demontaži starih orgel in tudi pri organizaciji vsega potrebnega, je vesel in zadovoljen, da je akcija stekla, kot je bilo dogovorjeno, hkrati pa pričakuje, da bodo dela dokončana v roku. To pa je konec junija letos, ko naj bi pripravili slovesen koncert z novimi orglami, ki bodo stale, po zdajšnjih skoraj dokončnih ocenah, 110.000 evrov.