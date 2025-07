Ustvarjalno gledališče za počitnice (FOTO)

Igralka Manca Dorrer se letošnje poletje druži tudi s šolarji. Za otroke, stare od 7 do 14 let, je za dneve med 21. in 25. julijem ter 28. julijem in 1. avgustom pripravila posebno počitniško udejstvovanje. Vsak dan od 9. do 14. ure bodo namreč uprizarjali gledališke igre. »Iščeš nekaj zabavnega, ustvarjalnega in drugačnega za poletne počitnice? Pridruži se našim gledališkim delavnicam, kjer se bomo družili in ustvarili gledališko predstavo. Skupaj bomo ustvarjali, se igrali, razvijali domišljijo in samozavest ter ob koncu pripravili kratko predstavo na odrskih deskah,« vabijo osnovnošolce k drugačnemu preživljanju poletnih počitnic, kot so jih sicer večinoma vajeni. Udeleženci se bodo učili osnov gledališke igre. Spoznavali bodo, kaj vse je igralčevo delo in kako ustvarjati dramski lik, se učili improvizacije, vadili v zbranosti, urili glas in še marsikaj drugega. Pokazali jim bodo, kaj vse se dogaja v zaodrju in kako pravzaprav nastaja tisto, kar vidijo gledalci.

Manca Dorrer ni samo igralka, ampak tudi pedagoginja. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

»Cilj je, da spodbudimo samozavest otrok, osvetlimo njihove naravne danosti in jih naučimo sproščenosti. Skozi improvizacijo bodo otroci spoznavali različne igralske tehnike – vaje za sproščanje, zbranost, gibčnost, dihalne in govorne vaje – ter se urili v veščinah javnega nastopanja. Ob tem bomo skupaj ustvarjali besedilo za zaključno predstavo z naslovom Boljši svet, ki jo bomo uprizorili zadnji dan delavnice. Osrednja tema delavnic bo, kako si otroci predstavljajo in ustvarjajo boljši svet,« pravi Dorrerjeva o tem, od kod in zakaj ideja za takšno ustvarjalno preživljanje počitniških dni. Vse informacije o gledaliških počitniških delavnicah so na voljo na Plesnem studiu Moj korak v Ljubljani.

Pozitivni učinki

Vse igralske tehnike in vaje so delo na sebi in na razvijanju občutenja sebe med drugimi ljudmi. »Skozi igro odkrivamo sebe in se učimo zaupanja v lastne sposobnosti, razmišljanja, iznajdljivosti in ustvarjalne domišljije. Delo v skupini razvija sočutje, krepi zaupanje in jasno izražanje svojih misli in občutkov. Vsakega otroka želim spodbuditi k temu, da skozi igro najde svoje mesto v družbi, svojo 'barvo' in ustvarjalnost, kar je dandanes zelo pomembno,« doda.

Manca Dorrer je sicer tudi pedagoginja. Končala je magisterij – smer filmske in televizijske študije na AGRFT. Igrala je v več kot dvajsetih filmih in za vlogo Lupe v filmu Slepa pega na solunskem filmskem festivalu prejela nagrado za najboljšo igralko. Leta 2021 je dobila nagrado orion – najsvetlejšo zvezdo za stransko vlogo v Gajinem svetu. Študirala je filmsko igro na European Film College na Danskem. V New Yorku pa je obiskovala igralski studio William Esper. Igrala je v 18 celovečernih filmih, v kratkih igranih filmih in nadaljevankah. Je mentorica gledaliških in filmskih krožkov na osnovnih in srednjih šolah.

Pod njenim mentorstvom je na festivalu ZOOM v Pionirskem domu Produkcijska šola MDJ dobila nagradi, in sicer posebno omembo za najboljšo igralsko ekipo za film Zapor in nagrado za najboljši srednješolski film Včasih lahko, včasih težko. Kot igralska pedagoginja je pripravljala otroke igralce tudi za filma Gajin svet in Odrešitev za začetnike. Poleg igranja zdaj prenaša znanje in izkušnje tudi na druge. Pri tem ne gre za to, ali bo kdo izmed njih pozneje postal igralec, ampak za znanje in spretnosti, ki pridejo prav tudi v vsakdanjem življenju.