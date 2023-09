Ustvarjali z mislijo na žrtve poplav (FOTO)

»Sloveniji se je zgodila žalostna zgodba s poplavami, ki so pred dnevi prizadele velik del naše države. Prav je, da umetniki stopimo skupaj. Odločil sem se, da svoji sliki z Dvorskih likovnih dni namenim v dobrodelne namene. Želim biti del pomoči, želim nekomu na obraz vrniti nasmeh. Ena slika je že našla svoj dom, desna pa ga veselo pričakuje. Vsak evro, ki ga bo nekdo namenil za njo, bo šel za pomoč pri saniranju posledic poplav. Nihče od nas nima drugega doma in kdo nam bo ponudil roko, če je ne bomo mi, sosedje, prijatelji, roko, ki vrača upanje, prepričanje, vero v življenje,« pove Janez Štros, gorenjski umetnik in eden od štirinajsterice, ki je pod patronatom družine Rezelj z Dvora že dvanajstič ustvarjala na Dvorskih likovnih dnevih.

V Suho krajino so letos prišli Milena Gregorčič, Katja Bednarik Sudec, Matjaž Duh, Janez Štros, Istvan Balind (Madžarska), Peter Ciuha, Andrejka Čufer, Vlado Goreski (Severna Makedonija), Jožica Medle, Željko Mucko (Hrvaška), Primož Pugelj, Joanna Zajac Slapničar (Poljska), Huiquin Wang (Kitajska, Slovenija) in fotograf Otton Zajec.

Ko se vse vrti okoli linij.

Pes je osrednji motiv.

Prav je, da umetniki stopimo skupaj.

Previsoka Krka

Janez Štros, slikar, tudi oče dobrodelne zgodbe Tudi ti si Angel, ki jo organizira z Rotary klubom Kranj, je enajstič prišel na Dvor, kjer so umetniki, pet iz tujine, devet iz Slovenije, ustvarjali pod kozolcem in v naravi ob krasotici Krki, ki pa je imela letos zavoljo velike količine dežja precej visok vodostaj. Tak, da je malce pokvarila načrte kiparju Primožu Puglju, ki pa si s tem ni preveč belil glave, s kolonije je domov odnesel nova znanstva in prijetne spomine.

Peter Ciuha in njegova tri na Dvoru ustvarjena dela

»Zaradi druženja, za to so kolonije. Da izvemo kaj novega, da si izmenjamo izkušnje. Te dni na Dvoru sem kiparil iz betona. Pri nas kiparjih je tako, da čakamo nekaj dni, kaj bo nastalo iz kalupa. Izdelal sem kip, ki sem ga sprva hotel postaviti v reko Krko, a je bilo preveč vode, zato bo ostal v parku,« je vtise strnil Primož, kipar iz Vnanjih Goric. »Še naprej delam te svoje linije. Kot sem vam že večkrat rekla: linije so kot ljudje, vsaka je drugačna, s svojim karakterjem. A ljudi ne moremo spreminjati, linije pa lahko v svojem likovnem nagovoru spremenim, kakor želim,« je ustvarjanje opisala Milena Gregorčič, ki je zasedla svoje standardno mesto in pri tem blazno uživala. »Bil sem eden prvih umetnikov, ki je začel z računalniško grafiko, predstavil sem se tudi na ljubljanskem grafičnem bienalu. Poleg tega sem se predstavil celo s fraktali, kar je bila neka novost. Fraktale sem prinesel iz sveta znanosti in jih prenesel v izrazni svet umetnosti,« pa je o svojem ustvarjanju povedal grafik, slikar Peter Ciuha, sin slovenskega slikarja Jožeta Ciuhe, ki se je rodil pred 99 leti v Trbovljah.

V galeriji Kolonija je znova potekala pod budnim očesom likovne kritičarke in umetnostne zgodovinarke Anamarije Stibilj Šajn, ki že več let strokovno spremlja to likovno srečanje, dela pa so razstavljena v Galeriji Dvorskih likovnih dni.

Naloga umetnika

»Že vrsto let se ukvarjam z odnosom človeka do narave. Naloga umetnika je, da opozarja,« pa svojo tematiko in poslanstvo opiše Jožica Medle, doktorica grafike, sicer slikarka, njena dela pa so nekje med realnostjo in abstrakcijo. »Zadnje čase veliko slikam, ilustriram, oblikujem. Moja posebnost so unikatne knjige, za nameček pa sem začela sama izdelovati papir,« nam pove Andrejka Čufer z Vrbe na Gorenjskem.

Andrejka Čufer je pred časom odkrila japonski papir.

Jožica Medle je doktorica grafike.

»Odkrila sem tudi japonski papir, ki je zelo tanek, uporaben pa za kolažiranje na platno, prav to sem tudi delala na Dvoru. Papir sem pobarvala v več plasteh, da so vidni prelivi. Potem sem polagala skupaj. S tehniko se nisem omejevala, moja dela so tankočutna, svetla, toplih barv,« je povedala. Katja Bednarik Sudec, ki je na Dvoru ustvarjala že lani, je to pot v svoje delo vključila otroke. »Ustvarjamo skupaj: začeli smo na dveh večjih podlagah, ki so jih poslikali na svojstven način – da so dali energijo iz sebe, tudi črte, linije s kolesom smo naredili,« je dodala, delo pa je nagradila s športnimi fotografijami.

Pomagali so ji tudi otroci.

Kitajska, Poljska, Madžarska

Letos je imela likovna kolonija tudi močno mednarodno noto. Na Dvoru se je predstavila Huiquin Wang, kitajsko-slovenska slikarka, kaligrafka, ilustratorka in avtorica knjig. Od leta 1983 živi in ustvarja v Ljubljani. Najbolj jo je navdušil grad v Žužemberku. S Poljske je prišla Joanna Zajac Slapničar. Poljska umetnica je poročena s Slovencem, na Dvoru je ustvarjala prvič.

Janez Štros je bil pobudnik dobrodelne note likovne kolonije na Dvoru.

»Slikam na platno, delam strukture na mivko, zanima me igranje z barvo,« je povedala in pohvalila družino Rezelj, ki se je tudi tokrat izkazala z gostoljubnostjo do umetnikov. Madžarski umetnik Istvan Balind prisega na minimalni art s figurami. »Osrednja figura je pes, ki je tudi glavni motiv, potem pa ga postavljam v razne situacije,« je svoje ustvarjanje opisal madžarski slikar. Dvorski likovni dnevi so minili, spet so naredili vtis, Rok Rezelj in družina pa že kujejo načrte za novo sezono. Radi bi še okrepili mednarodno zasedbo, še vedno pa računajo, da projekt prepozna tudi občina Žužemberk in se proaktivno vključi vanj, saj te konce postavlja na svetovni zemljevid.