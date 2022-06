Ustvarjajo v novih prostorih

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je uslišal željo društva upokojencev po novih prostorih, kjer bi njegove sekcije za ročna dela, literarno in likovno ustvarjanje pripravljale delavnice ter kulturne dogodke. Ob odprtju novih in svetlih prostorov v spodnjih prostorih objekta Mensana sta med drugim spregovorila predsednica Društva upokojencev Murska Sobota Angela Novak in župan Jevšek.

Člani likovne sekcije Mozaik so že veselo poprijeli za čopiče, na platnih so zvesti motivu Moja Sobota nekoč in danes, na enako temo ustvarjajo kiparji. Brž ko bodo upodobili staro Mursko Soboto, se bodo lotili slikanja njene današnje podobe. Njihove slike bodo nekakšno darilo ob jubileju društva upokojencev, razstavili jih bodo v Pokrajinski in študijski knjižnici.