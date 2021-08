Ustvarja kljub parkinsonovi bolezni

Z Marijinim vnebovzetjem se je v Pavlinovi galeriji v Domu Janeza Filipiča v Naklem sklenila edinstvena razstava Cvetje pod steklom domačih ustvarjalcev Ljube Brajnik in Ivana Posavca, ki sta na ogled postavila svoje slike iz posušenih listov cvetov oziroma semen. Kot nam je zaupala 71-letna Brajnikova, je kar 33 let poučevala zgodovino na kranjski gimnaziji, dokler ji ni neozdravljiva bolezen prekrižala načrtov. Na kranjski gimnaziji je poučevala zgodovino. FOTOgrafije: Gordana Stojiljković »Osemnajsto leto teče, odkar so mi odkrili parkinsonovo bolezen, pa vendar se ne dam. Da sem še t...