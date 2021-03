Ustvarite naj pirh Slovenskih novic!

Barviti pirh deklice Tie Sreš iz Beltincev FOTO: Marko Feist

Kulturna dediščina: 1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR 2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR 3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Sodobna ustvarjalnost: 1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR 2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR 3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

Sodobna otroška ustvarjalnost: 1. nagrada – zlati obesek v obliki pirha Zlatarstva Mandić in darilni bon za 50 EUR 2. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 40 EUR in darilni bon za 40 EUR 3. nagrada – darilni bon Zlatarstva Mandić za 20 EUR in darilni bon za 30 EUR

V časopisu in na spletu

Vaše pirhe zbiramo do vključno 29. marca. V tednu pred veliko nočjo jih bomo ocenili in nato razglasili zmagovalne. Slavnostne razglasitve najlepših izdelkov tudi letos žal ne bo, zato bomo prejemnike nagrad objavili v Slovenskih novicah in na spletni strani www.slovenskenovice.si.

Predvelikonočni čas je vselej poln vznemirjenja, prebuja se pomlad, s soncem se odpirajo cvetovi in ščebetajo ptice. Tudi Slovenske novice že 25 let v okviru natečaja za naj pirhe Slovenskih novic skupaj z vami, spoštovane bralke in bralci, ustvarjamo tisti pristni predvelikonočni občutek velikega pričakovanja.Minule dni smo tako v uredništvo prejeli že več kot 150 vaših velikonočnih pisank, nekateri ste jih tudi prinesli v uredništvo. Tako nas je včeraj obiskala upokojena knjižničarkaiz ljubljanskih Most, ki nas je tudi tokrat, kot tolikokrat prej, veselo presenetila. Svoje pisanke, ki seveda spadajo v moderno kategorijo, je poimenovala reciklirane pisanke.Prinesla je tri, eno skoraj pedenj in pol visoko, in dve manjši, gosje velikosti. Gre za jajci iz stiropora, ki ju je oblekla v vijoličasto tkanino z rdečimi cvetovi in pojasnila: »To je bila dekliška oblekica, ki se je raztrgala in so jo nameravali vreči v smeti. Pa sem videla njen prelepi vzorec in jo shranila.« A to še ni vse. Tudi veliko jajce je oblekla v ostanek svoje poletne obleke. »Bila je že precej sprana in je nisem več nosila.« Izrezala je najlepše kose, jih zlikala in skrbno nalepila po krivini jajca. Morda bi bila že oblekica dovolj, a Miša je pisanko dodatno okrasila s čipkastim belim trakom, da je videti rahlo starodobno. Kot vidimo pri Miši Arh, se da pisanko ustvariti iz odpadnih materialov.Prav zanimivo pisanko nam je poslala deklicaiz Beltincev, ki jo je obarvala morsko modro, rdeče in vijoličasto, barve se med seboj rahlo prelivajo.iz Lesc pa je poslala kar baročno okrašeno jajce, kjer je združila star okrasni motiv pahljač in jih okrasila z barvnimi pikami in svetlečimi kamenčki. Še in še bi lahko naštevali in opisovali velikonočne umetnine, ki smo jih dobili v uredništvu.Časa za sodelovanje v našem natečaju je vse manj, a nekaj še – do ponedeljka, 29. marca. Svoje izdelke lahko pošljete na naslov Slovenske novice, Dunajska 5, Ljubljana, s pripisom Za naj pirhe Slovenskih novic. Zaradi protikoronskih ukrepov jih je mogoče fizično prinesti v uredništvo še v ponedeljek od 9. do 14. ure (danes in jutri torej ne), na vhod z Likozarjeve 1, kjer stoji miza za brezkontaktno predajo. Obvezno imejte s seboj izpolnjeno prijavnico.Etnolog prof. dr.bo tudi letos vodil strokovno komisijo, ki bo skrbno pregledala razstavljene pisanke in jih ocenila. Čakajo vas bogate nagrade.