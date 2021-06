Ustreljenega lovca vojak Igor otel smrti

Ko smo v stiski, si lahko le želimo, da se ob nas v tistih težkih trenutkih znajde nekdo, ki nam ponudi roko. Tako se je v izredno hudi zagati pred dnevi v kraju Pecelj, čisto blizu meje s Hrvaško, znašel 27-letni Avstrijec, ki se je z lovsko puško po nesreči ustrelil v roko. Imel pa je tudi precej sreče, saj se je v njegovi bližini znašel vojak Igor Perišić in s hitro in prisebno reakcijo preprečil še bolj tragičen razplet. Vojak Igor prihaja iz Zgornje Kungote. Slovenski vojski se je pridružil po vzoru brata, v njeno uniformo pa je odet že 12 let. Je pripadnik 20. pehotnega polka 72. brigad...