Ustrelil medveda in osvojil zlato medaljo

»Vsi smo zmagali. Verjamem, da smo kot društvo, kot skupina dobronamernih proizvajalcev salam in lovcev naredili nekaj dobrega. Tudi za kakovost, ki je letos na izjemno visoki ravni. Pa vedite še nekaj: z vsako salamo, ki smo jo dobili, tudi po hitri pošti iz Avstrije ali Srbije, smo ravnali z zvrhano mero občutka in spoštovanja. Vedoč, da je vsak od vas vložil v ta krasni izdelek veliko truda, volje in znanja,« je ob razglasitvi rezultatov tretje mednarodne divjačinske salamijade v Gadovi peči povedal Ivan Urbanč, predsednik Društva lovske kulinarike Gadova peč. Strokovna komisija pod vodstvom predsednika Zveze društev salamarjev Slovenije Mirjana Kulovca je tri dni pregledovala in ocenjevala 58 divjačinskih salam iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Srbije, 27. aprila pa vse sodelujoče pričakala v zidanici Zdenka na naslovu Stojanski Vrh 19.

Naslova se je veselil priznani in cenjeni salamar, 59-letni Andrej Košmrlj z Malega Slatnika pri Novem mestu. Na divjačinski salamijadi je bil že drugi in tretji, zdaj se je zavihtel prav na vrh, in to z jelenovo salamo, ki je zbrala kar 52,4 točke.

Pogosto je prihajal v vas, v lovski družini smo dobili dovoljenje za odstrel dveh.

»Ponosen sem, ker mi je rimska boginja lova Diana namenila, da sem pri Predgradu ustrelil jelena, pri Radatovičih pa divjo svinjo. Na voljo sem imel vrhunski material, iz katerega sem izdelal salame proti koncu decembra in v začetku januarja. Delal sem jih v dveh rundah, to pa so bili tudi dnevi, ko ni več nagajala vlaga, kar se mi je zgodilo pri izdelavi domačih kmečkih slovenskih salam,« je povedal Andrej, ki ima na Malem Slatniku tudi svoj gostinski lokal Amigo bar. Tam rad nareže salamo svojim prijateljem. »Vsem, ki boste izdelovali salame iz divjačine, svetujem, da meso odleži več dni v koži. Ko je že nasoljeno, pa je pomembno, da se dobro odcedi,« je razkril Andrej. Njegova šampionska salama je vsebovala 55 odstotkov jelenovega mesa, do 20 odstotkov domače svinjine, preostalo pa je bila na kocke narezana slanina. Andrej je bil ponosen tudi na hčer Petro, ki je na salamijadi zasedla deveto mesto.

58 divjačinskih salam so ocenili.

Drugo mesto je pripadlo domačinu Bojanu Tomšetu s Stojanskega Vrha. »Že 10 let izdelujem divjačinske salame, letos pa sem se prvič udeležil tekmovanja. Saj ne vem, ali sta drugemu mestu botrovala začetniška sreča ali pa znanje. Mislim, da predvsem slednje. Vesel sem, v salamo pa sem dal 60 odstotkov jelenovega mesa, preostalo je domače svinjsko meso,« nam je zaupal Tomše, član LD Čatež.

Med tekmovalci je bil tudi 58-letni Matija Bolha z Iga, ki se je okitil z veliko zlato kolajno. Dan pred razglasitvijo rezultatov, torej 26. aprila zvečer, je ustrelil medveda. »Pogosto je prihajal v vas, v lovski družini smo dobili dovoljenje za odstrel dveh,« je še dejal Bolha, ki je kosmatinca uplenil v okolici naselja Draga pri Igu. Iz medveda bo – kajpak – naredil salamo, tokrat pa je tekmoval s salamama iz jelena in eno iz damjaka.

Najboljši salamarji FOTOGRAFIJE: Drago Perko

»Zelo smo veseli, ker je bilo toliko visokih ocen. To je dokaz, da so letošnje salame resnično kakovostne. Bil bi smrtni greh, da ne bi dali tako visokih ocen. Takih salam že dolgo nismo videli ali okušali. Vsi smo se le čudili. Ni bilo salame, za katero bi rekli, da ne sodi sem ali pa da bi bila problematična,« je poudaril Ivan Urbanč. Slišati je bilo, da so letošnji primerki za 30 odstotkov boljši kot v preteklosti.

»Kot predsednik Društva salamarjev Sevnica bi vam ob tej dokazani kakovosti na srce položil le nekaj: vztrajajte na tej ravni kakovosti, in tole še povem: ponovite nekaj, pa bo postalo tradicija,« je zbranim povedal Zdravko Mastnak. Če kdo, potem prav Zdravko Mastnak ve, kaj pomeni tradicija, saj predseduje društvu, ki je marca letos pripravilo že 62. sevniško salamijado.

Pomen dogodka so povečali sosedje s Hrvaške, kajti v strokovni komisiji je bila tudi Dubravka Viduč, doktorica veterinarskih znanosti in izkušena sodnica na Zlatni šajbi, najbolj znani hrvaški salamijadi, ki domuje v Samoboru. Velja omeniti še pomoč Društva vinogradnikov Gadova peč, organizator pa je hvaležen za podporo podjetjema Kolpasan in GMM Grosuplje. Po tekmovalnem delu so vsi zbrani uživali pri druženju ob divjačinskem golažu.

V kleti se je dobro jedlo in dobro pilo.

Letošnja kakovost je za 30 odstotkov boljša.