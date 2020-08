Ustrahujejo jih sršeni

BAKAL OSTE Če nismo alergični, predel pika hladimo z obkladkom in namažemo z mazilom za lajšanje posledic pikov žuželk. FOTO: Oste Bakal

Nikar sredi dneva

Ohraniti mirno kri

Milan Lovrec poudarja, da je strup sršena nevaren za ljudi, ki so alergični nanje, ali pa za tiste, ki jih piči v predel grla ali žrela. Poleti bodite pazljivi pri pitju pijače iz steklenice ali pločevinke pa tudi pri uživanju sadja. Ose in sršeni lahko tja hitro zaidejo. Če vas obletava sršen ali osa, Lovrec svetuje, da ohranite mirno kri, "saj brezglavo mahanje verjetnost pika precej poveča". Če sršeni ne gnezdijo tam, kjer bi vas ogrožali, jih raje pustite na miru. "Ravno oni nas namreč branijo pred invazijo tujerodnih vrst, ki so veliko bolj agresivne in nevarne za človeka," še razloži.

Z motoristično čelado

FEIST MARKO Tako so lani posredovali gasilci ZGRS Sežana. FOTO: Marko Feist

5000

sršenov je lahko v enem gnezdu.

»Te ose so nemogoče. Zalepijo se ti na roko in kar nočejo dol. Potem pa, zaradi strahu pred pikom, ne veš, ali jih s čim odgnati ali le počakati, da odletijo.« Takšno izkušnjo nam je pred dnevi opisala Grosupeljčanka, ki dodaja, da je letos os res veliko. Podobno naj bi bilo s sršeni. Da te napadejo, je včasih dovolj, da nehote prideš v bližino njihovega gnezda. To so oktobra lani zelo dobro občutili Sežančani, ki so se sprehajali po priljubljeni gozdni učni poti, ki poteka po hribu Tabor nad Sežano. Med drugim so napadli otroke sežanskega vrtca, zatem so posredovali gasilci iz ZGRS Sežana in uspešno uničili gnezdo.Podobno kot v začetku letošnjega junija gasilci GB Maribor, ki so na Celjski ulici v Mariboru odstranili drevo, v katerem je bilo gnezdo sršenov, ti so ogrožali otroke v bližnji osnovni šoli. Kot nam je pojasnil poveljnik, so v gnezdo naškropili sredstvo za uničevanje sršenov in os. Pomagali so si s tistim, ki ima domet do osem metrov, tako da so bili pred sršeni karseda na varnem. Vendar ni šlo brez posebnih zaščitnih oblek, ki so jih varovale pred morebitnimi piki tudi več kot dva centimetra velikih žuželk. Pred enim tednom pa so morali na podobno intervencijo gasilci PGD Sevnica. Na Glavnem trgu so odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta. »To počnemo le, kadar so ogrožena življenja ljudi,« nam pove poveljnik PGD Sevnica. Tako kot Osojnik še opozori, da njihovo osnovno delo nikakor ni odstranjevanje sršenjih in osjih gnezd. »Gasilci nismo deklice za vse,« je jasen Štirn in vsem tistim, ki doma naletijo na osje ali sršenje gnezdo in si ga ne upajo odstraniti sami, svetuje, naj namesto gasilcev kličejo službe, ki so za to pristojne.V Sloveniji se s tem ukvarjajo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). »Najbolje je, da za varno odstranjevanje osjih ali sršenjih gnezd pokličete službo za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, ki jo imamo tudi v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano,« nam pojasniz omenjenega oddelka NLZOH. Vsekakor priporoča, da gnezdo odstrani pristojna strokovna služba, saj je v njem lahko naseljenih od nekaj sto do pet tisoč sršenov. Pri čemer so stroški za plačilo storitev odvisni tudi od lokacije gnezda, »zato predlagamo, da izvajalca o tem prej povprašate«. Če pa se, kot nadaljuje strokovnjak, odločite, da boste gnezdo odstranili sami, se je treba zavedati nekaj dejstev: »Obstaja jasna meja med pogumom (ki še vedno vključuje tveganje) in nespametnostjo (ki ne ogrozi nujno samo vas, ampak vse v bližini). Sicer miroljubni sršeni lahko postanejo zelo napadalni, če se približamo njihovemu gnezdu. Njihova agresivnost se ravno tako poveča ob visokih poletnih temperaturah in visoki vlagi. To pa je samo eden od razlogov, zakaj se gnezdu nikoli ne približujemo sredi dneva, ko so temperature najvišje in so sršeni najbolj aktivni. Drugi je ta, da takrat v gnezdu ni vseh prebivalcev, in tisti, ki letajo zunaj, vas bodo napadli. Nočno in zgodnje jutranje odstranjevanje je najprimernejše za takšen podvig. Tudi zato, ker ose in sršeni niso aktivni, saj je še hladno.«Skratka, pri odstranjevanju gnezda poskrbite, da v bližini ne bo drugih ljudi, in na varno skrijte svoje hišne ljubljenčke. Nadenite si izposojena čebelarska oblačila ali oblecite več slojev starih oblačil. »Nataknite si rokavice, če imate motoristično čelado, si z njo zaščitite glavo, vrat pa dodatno zavarujte s podkapo. Če nimate čelade, si obraz poskusite zaščititi kako drugače, denimo s tesno prilegajočimi se smučarskimi očali in podobno opremo, ki jo imate pri roki,« svetuje Lovrec in nadaljuje, da šele takratstopite do gnezda in ga dobro popršite z insekticidom. »Najboljši so aerosoli, ki so namenjeni ravno zatiranju os in sršenov, zato je domet daljši kot pri drugih pršilih. Z njimi lahko pršimo gnezdo z razdalje štirih metrov, kar je nekoliko varneje,« poudarja in še, da na varnem počakate toliko časa, kolikor je zapisano na navodilih insekticida. Šele potem se vrnite k gnezdu in ga odstranite z lopatico ali nožem: »Spravite ga v vedro, za vsak primer pokrijte ter na varnem mestu zažgite. Gnezd nikar ne poskušajte zažgati na podstrešju ali kje drugje v notranjih prostorih, da ne zakurite še svojega prebivališča. Na koncu kraj, kjer je bilo gnezdo, dobro sperite z milnico, saj sršeni in ose sledijo vonju in se lahko hitro zgodi, da si ga spet zgradijo na istem mestu.«