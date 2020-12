Ustrahovani Krek, Beovićeva in Kacin: nove grožnje zdravstveni stroki

Kreku nenehno nekdo sledi



Tarče grozečih napisov tudi Beovićeva, Rozman in Kacin

V Ljubljani in Novem mestu so se v zadnjih dneh pojavili grozeči napisi, ki nekatere vidnejše predstavnike zdravstvene stroke v boju z epidemijo covida-19 označujejo kot morilce slovenskega naroda. Na policiji so za STA potrdili, da okoliščine že preverjajo in bodo po vseh znanih dejstvih ustrezno ukrepali.Po poročanju medijev so se na semaforju ob Šmihelskem mostu v Novem mestu, v neposredni bližini Kulturnega centra Janeza Trdine in dela občinske uprave na Seidlovi, preko noči pojavili plakati s podobo direktorja Nacionalnega urada za javno zdravje (NIJZ), pod sliko pa je bil napis »Morilec slovenskega naroda.«S Policijske uprave Novo mesto so za STA potrdili, da so tamkajšnji policisti že v četrtek zaznali pojav plakatov oziroma letakov na javnih mestih in takoj pričeli s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O tem so obvestili tudi novomeško občino, ki bo poskrbela za odstranitev teh napisov.Krek je bil sicer že v preteklosti tarča groženj in nadlegovanj. Direktor NIJZ je poleti napovedal močan drugi epidemični val, zaradi tega pa je bil deležen kar nekaj groženj, je dejal v nedavnem intervjuju za STA.Zadnjo grožnjo s smrtjo je dobil minuli petek, poleg tega mu vsakič, ko pride iz stavbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje, nekdo sledi, pravi. Ob tem pa opozarja, da ni NIJZ tisti, ki sprejema ukrepe, pač pa je NIJZ del svetovalne skupine, ki predlaga politiki strokovne ukrepe. NIJZ ji posreduje aktualne epidemiološke podatke.V javnosti je precej odmeval tudi dogodek iz konca novembra, ko je glasbenikskupaj še z eno osebo na ulici sledil Kreku in ga posnel med tem, ko mu je zastavljal vprašanja o ukrepih zoper epidemijo, video pa nato objavil na svojem Facebook profilu. Na NIJZ so dogodek ostro obsodili in ga prijavili pristojnim organom, Čordić pa se je Kreku že opravičil.Kot so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi, so se podobne nalepke in napisi kot v Novem mestu pojavili tudi v prestolnici. Policija okoliščine trenutno še preverja in ko bodo zbrali dovolj informacij, bodo ustrezno ukrepali.Tarče napisov v Ljubljani med drugimi so vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje skupine, direktor Univerzitetne klinike Golnikin vladni govorec za covid-19Rozman je sicer že pred časom potrdil, da že več mesecev na elektronski naslov prejema sramotilna in tudi grozilna sporočila. Po njegovih besedah gre za anonimne pošiljatelje, sporočila pa so poslana več naslovnikom hkrati.Zdravniška zbornica Slovenije je sicer že v nedeljo, 6. decembra, ostro obsodila vsakršne grožnje, ki so jih deležni nekateri izpostavljeni zdravniki kot sta Beovićeva in Krek.Takšna ravnanja so po mnenju zbornice nesprejemljiva. Zato pričakujejo, da policija odločno ukrepa in čim prej izsledili storilce.»V teh težkih časih, ko se vsi moramo prilagoditi na spremenjene življenjske razmere, so grožnje zdravnikom, ki se po najboljših močeh trudijo za hudo bolne ljudi, zelo boleče in nerazumljive. Zato ponovno pozivamo k strpnosti in prebivalce prosimo, da se vzdržijo vsakršnih dejanj ustrahovanja in nasilja, saj le ta ne sodijo v demokratično družbo,« so zapisali na svoji spletni strani.