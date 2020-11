Ustavno sodišče zavrnilo sodnika, ker nista dokazala starosti

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo Jožeta in Nine Vidic za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v delu, ki je starejšim od 65 let omejeval nakupovalne ure.



Omenjena starostna skupina je lahko nakupe praviloma opravila samo od 8. do 10. ure in zadnjo uro obratovalnega časa, to pa sta želela izpodbijati. »Pravni interes utemeljujeta s tem, da sta starejša od 65 let in da kot sodnika odločata o nujnih zadevah. Sodniško službo naj bi opravljala v dopoldanskem času in delno v popoldanskem času, zato naj bi jima bilo onemogočeno nakupovanje v prodajalnah z živili v času od 8.00 do 10.00, medtem ko naj bi zadnjo uro obratovalnega časa v prodajalnah z živili zmanjkalo osnovnih prehranskih izdelkov (kot so kruh, zelenjava in meso),« piše v sklepu ustavnega sodišča. A listine o tem, da sta toliko stara, nista priložila, zato ustavno sodišče sploh ni presojalo o vprašanju, ampak je pobudo zavrglo.



Ustavno sodišče je sklep sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnici Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnika Rajko Knez in Marijan Pavčnik. Sodnika, ki jima ne verjamejo Mežnarjeva je spisala še odklonilno ločeno mnenje. V njem pravi, da sta »pobudnika priložila dve dokazili: potrdilo predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru, iz katerega izhaja, da gospod Vidic dela na tamkajšnjem sodišču kot sodnik, in enako potrdilo predsednika Višjega sodišča v Mariboru za gospo Vidic (višja sodnica svetnica)«. S potrdiloma sta pobudnika izkazovala, da v času, ki jima je bil odrejen za nakup živil, v trgovine nista mogla, ker sta bila v službi. A to ni bilo dovolj, da bi ustavno sodišče odločilo, da to za njun pravni interes zadošča. »Sodniki odločajo o življenjsko usodnih vprašanjih. Razsojajo o odvzemih otrok, o prisilnih hospitalizacijah, o krivdi in kazni za storjena kazniva dejanja. Kako lahko od kogar koli v tej državi pričakujemo, da spoštuje in zaupa sodstvu, če Ustavno sodišče sodnikom ne verjame niti tega, da o svoji starosti govorijo resnico?«