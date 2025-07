Ustavno sodišče razveljavilo krivico: svojci pokojnih iz Anhovega lahko zahtevajo odškodnino

Ustavno sodišče je nedavno ugotovilo, da zakonska ureditev, po kateri dediči umrlih zaradi izpostavljenosti azbestu niso upravičeni do odškodnine, če pokojni pred smrtjo ni začel postopka, ni skladna z ustavo. Presojo je opravilo na zahtevo vrhovnega sodišča v zvezi z revizijo upravnega spora svojcev moškega, umrlega za posledicami izpostavljenosti tej nevarni snovi. Čeprav zdaj že pokojni oče Primorca ni nikoli delal z azbestom, je pred leti umrl ravno zaradi izpostavljenosti azbestu, ki so ga domov zanašali njegovi starši, med letoma 1957 in 1965 zaposleni v Salonitu Anhovo. Tožnikovi stari...