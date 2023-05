Ste slišali, kaj je Janša zabrusil ustavnim sodnikom, po odločitvi o RTV?

Ustavno sodišče je tudi uradno objavilo sklep o razveljavitvi zadržanja novele zakona o RTVS. Iz njega izhaja tudi, da se novi svet RTVS skladno z novelo konstituira najpozneje v sedmih dneh po objavi tega sklepa v uradnem listu. V tem roku vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga nadomešča, skliče prvo sejo novega sveta.

Odziv predsednice Pirc Musarjeve Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je predhodno že večkrat pozvala Ustavno sodišče Republike Slovenije, da čim prej sprejme končno odločitev v zadevi RTV in ta poziv ohranja, ne glede na danes sprejeto odločitev o odpravi začasnega zadržanja izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija. Današnjo odločitev predsednica pozdravlja in vse poziva k njenemu spoštovanju. Sprejeta odločitev namreč omogoča začetek konstituiranja novega sveta RTV, kamor je predsednica že predlagala kandidatko in je po njenem mnenju prvi korak k stabilizaciji razmer na RTV Slovenija. Predsednica apelira na vse, ki so vključeni v proces konstituiranja novega sveta, da se postopki izpeljejo nemoteno, skladno z novim zakonom, sklepom ustavnega sodišča in v duhu spoštljive medsebojne komunikacije.

»Glede na razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov, ki še odločajo v zadevi, zaradi katerih nobena od obravnavanih vsebinskih odločitev ni prejela večinske podpore petih glasov, hitre vsebinske odločitve ne bo mogoče zagotoviti,« so v sklepu ugotovili ustavni sodniki. »

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je odločitev komentiral prek Twitterja. Tam se je neposredno odzval na tvit, ki ga je objavilo ustavno sodišče. V tem odzivu je zapisal: »V bistvu ne obstajate več. Lahko izbrišete profil. Zadošča profil @vladaRS #državljanskavojna«

Politika se umika iz upravljanja in vodenja

Predsednik vlade Robert Golob pozdravlja odločitev ustavnega sodišča, ki je preklicalo začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). »Z uveljavitvijo novele se politika umika iz upravljanja in vodenja RTV Slovenija, zaposlenim pa se daje potrebno avtonomijo,« je navedel v prvem odzivu.

Umik politike iz RTVS je nujen za izvajanje temeljnega poslanstva RTVS, poleg koalicije pa so se zanjo zavzeli tudi državljanke in državljani, ki so novelo zakona lani podprli na referendumu, je Golob še spomnil v odzivu, ki so ga posredovali iz kabineta predsednika vlade.

Kaj pravi minisrica za kulturo?

Ministrica za kulturo Asta Vrečko po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo zadržanje novele zakona o RTVS, pričakuje, da se bodo na RTVS po enoletni agoniji začele urejati napete razmere. RTVS je javni medij, ki lahko svoje poslanstvo opravlja le ob zagotovljeni avtonomiji ter neodvisnosti novinarskega in uredniškega dela, je poudarila.

Ministrica zdaj pričakuje, da se bo na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) v skladu s postopki konstituiral novi svet, nato pa da bodo stekli postopki za imenovanje nove uprave.

»Nato se mora začeti proces urejanja stanja na RTVS, torej dialog z zaposlenimi. Vsa opozorila, ki so jih dali v svojih stavkovnih zahtevah v zadnjem letu, morajo sprožiti razpravo in urediti delovne pogoje za neodvisno delo novinarjev, urednikov in avtonomijo našega javnega medija,« je poudarila.

Spomnila je, da je bila novela zakona v DZ potrjena lansko poletje, kasneje pa so spremembe na referendumu večinsko potrdili tudi volivci.

Na vprašanje, ali bodo v ministrstvu v kratkem šli v celovito spremembo zakona o RTVS ali bodo čakali na dokončno odločitev ustavnega sodišča, je odgovorila, da se morajo najprej urediti razmere na RTVS, kasneje pa so mogoče tudi spremembe, o katerih že razmišljajo in so jih že napovedali.

Posledično se lahko konstituirajo tudi drugi novi organi RTVS, ki jih predvideva novela.

V predpisanem roku

V. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough je v odzivu zapisal, da spoštuje ustavno odločitev, po kateri je začasno zadržanje izvajanja pri delu novele zakona o RTVS odpravljeno. V skladu s sklepom ustavnega sodišča bo v predpisanem roku sklical prvo sejo novega sveta zavoda, so sporočili z RTVS.

Ustavno sodišče je namreč objavilo sklep o razveljavitvi zadržanja pri delu novele zakona o RTVS. Iz njega izhaja tudi, da se novi svet zavoda skladno z novelo konstituira najpozneje v sedmih dneh po objavi tega sklepa v uradnem listu. V tem roku vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga nadomešča, skliče prvo sejo novega sveta, piše v sklepu. Posledično se lahko konstituirajo tudi drugi novi organi zavoda, ki jih predvideva novela.

Glasovanje

Iz tega razloga in glede na to, da ne obstaja večinsko stališče, da bi bila nova ureditev kot taka protiustavna, da obstaja dvom v zakonitost odločanja trenutnega programskega sveta in generalnega direktorja, ki izhaja iz pravnomočnih sodb Višjega delovnega in socialnega sodišča, da ni znano, kdaj bo ustavno sodišče lahko vsebinsko odločilo o pobudi in ker na podlagi sklepa o začasnem zadržanju generalni direktor ter direktorja radia in televizije lahko opravljajo le tekoče posle, kar ovira nemoteno delovanje RTVS, »ustavno sodišče ocenjuje, da so navedeni razlogi skupaj v tolikšni meri spremenili upoštevno težo v času izdaje sklepa o začasnem zadržanju ugotovljenih škodljivih posledic, da je treba sprejeti odločitev o prenehanju veljavnosti začasnega zadržanja izpodbijanih določb«.

Za umik zadržanja so glasovali štirje sodniki, in sicer Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar, proti je glasoval Rok Svetlič.

Z objavo sklepa v uradnem listu bo sklep o zadržanju izvrševanja dela novele zakona o RTVS prenehal veljati, kar pomeni, da se lahko konstituira novi svet RTVS, kot ga predvideva novela in posledično drugi novi organi, piše ustavno sodišče.

Ob tem je za konstituiranje določilo sedemdnevni rok, saj sta zakonsko določena roka za konstituiranje sveta RTVS in sklic prve seje sveta RTVS že potekla, člani novega sveta pa so že imenovani. V tem roku mora biti sklicana prva seja sveta, ki jo skliče vršilec dolžnosti generalnega direktorja oziroma oseba, ki ga nadomešča. Če seje ta ne skliče, lahko prvo sejo skliče vsaj ena tretjina članov sveta, še izhaja iz sklepa ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče mora odločiti še o oceni ustavnosti novele na pobudo vlagateljev s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem.

