Ustavno sodišče odločilo, sindikat policistov: Zmaga pravne države!

»Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21),« so sporočili prek spletne strani Ustavnega sodišča RS.V objavi ustavno sodišče piše, da vlada ni prepričljivo utemeljila, da bi zadrževanje izpodbijane določbe težje od posledic, ki bi nastale, če bi se izpodbijana določba izvrševala. Vlada ni prepričljivo utemeljila utemeljila, da bi zadržanje izpodbijane določbe in s tem nadaljnja veljavnost PCT pogoja tudi za delo v državni upravi tako pospešila širjenje virusa, da bi bilo ogroženo delovanje državne uprave in s tem države ter javno zdravje in da bi prav zaradi tega lahko prišlo do zaprtja države. Pri tem pa ni moč spregledati, tako sodišče, da vsi drugi družbeni podsistemi še vedno delujejo ob pogoju PCT. Sodišče je tako odločilo, da bi izvrševanje morebiti neustavnega 10.a člena povzročilo hujše posledice, kot če bi se morebitno neustavni 10.a člen do končne odločitve ne bi izvrševal. To pomeni, da bo tudi za zaposlene v državni upravi vsaj do sprejetja končne odločitve veljal PCT pogoj.Ustavno sodišče je sklep sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta bila ustavna sodnikain, ki sta tudi napovedala odklonilni ločeni mnenji.Sindikat policistov Slovenije je ob tem objavil: »Ustavno sodišče zadržalo izvajanje odloka PC v državi upravi. Zmaga pravne države!«