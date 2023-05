Ustavno sodišče o zakonu o RTV: To naj bi predlagal Matej Accetto

Ustavno sodišče, ki je imelo na dnevnem redu današnje seje tudi ustavno pobudo o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem, danes v tej zadevi ni sprejelo odločitve, so za STA sporočili z ustavnega sodišča.

Vlagatelji pobude za oceno ustavnosti novele, ki so jo volivke in volivci potrdili na referendumu novembra lani, so med drugim poudarili, da se z načinom oblikovanja, sestave in delovanja sveta zavoda v skladu z novelo v celoti jemlje pristojnost DZ za imenovanje članov novega sveta zavoda. Aktualnim članom upravljavskih organov pa bi se z uredbo tudi predčasno končal mandat, so kritični.

Ustavno sodišče je v odločbi, sprejeti 16. februarja, zadržalo izvrševanje dela 23. člena novele, po katerem se svet zavoda konstituira najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, ki je začela veljati 28. decembra lani. V celoti pa so zadržali 24. in 25. člen, po katerih svet zavoda v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut, v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave ter način glasovanja predsednika in vsakega člana uprave.

Po poročanju medijev naj bi imeli ustavni sodniki danes sicer na mizi predlog sklepa, ki ga je podal predsednik sodišča in sodnik poročevalec v tej zadevi Matej Accetto. Z njim bi odpravili začasno zadržanje dela novele zakona. Za predlog naj bi bila že oblikovana tudi zahtevana navadna večina glasov, torej štiri proti tri. Kot je za STA minuli mesec pojasnil nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič, je medtem za končno odločitev v glavni stvari, ne pa za posamezne sklepe, potrebnih pet glasov devetčlanskega sodišča.