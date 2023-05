Ustavili Slovenca, ki je načrtoval množični poboj v šoli

Streljanje v osnovni šoli v Srbiji je pretreslo regijo. Tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da je bilo ubitih osem otrok in varnostnik, še šest otrok in učitelj so v bolnišnici. Napadalca, sedmošolca (njegov morebitni motiv razkrivamo tukaj), so že prijeli. Žal mnogo prepozno.

Črni dogodek je obudil spomine na leto 2021, ko so na Gorenjskem prijeli 20-letnika, osumljenega, da je želel na morilski pohod. Motiv naj bi bilo maščevanje.

Pripravil si je seznam

Mediji so pisali, da je 20-letnik prek temnega spleta naročil pištolo in strelivo iz Amerike in načrtoval strelski pohod na Osnovno šolo Lipnica, srednjo šolo v Naklem ter baziliko Marije Pomagaj na Brezjah (pripravil naj bi si kar desetstranski seznam!).

Oborožiti naj bi se menda želel z glockom, ki bi moral v Slovenijo prispeti v mikrovalovni pečici. A ameriški policisti so pošiljko prestregli in o naročniku, kolikor je ta zgodba javnosti znana, obvestili slovensko policijo.

Dejanje priznal

Sledila je akcija, v kateri so jeznega mladega moža prijeli. Ni se upiral, so povedali, s policisti je sodeloval in razkril tudi, da je deloval popolnoma sam. Na sodišču je dejanje priznal in se opravičil. Na koncu je bil obsojen na osemmesečno pogojno kazen in obiskovanje psihiatrične pomoči enkrat na teden.