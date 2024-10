Uspešna leta sodelovanja

Avtomobilska znamka Dacia je Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS) v enoletno brezplačno uporabo ponovno predala tri nova terenska vozila dacia duster. S tem že jubilejno deseto leto izpolnjuje svojo zaobljubo ponosnega podpornika GRZS. Vsa vozila poleg preverjenega štirikolesnega pogona v najnovejši generaciji odlikujejo še štiri kamere za pregled nad vsemi mrtvimi koti za spuščanje po zahtevnem terenu in številni sistemi za pomoč pri vožnji.

»Preverjene dacie duster gorski reševalci zdaj uporabljamo že deseto leto. Ta model pri svojem delu spremljamo od prve generacije. Že takrat nas je duster pozitivno presenetil z zmogljivostmi na terenu. Skozi vsa leta prenov in nadgradenj je ohranil bistveno – zmogljivost na zahtevnih poteh –, hkrati pa je z vsako generacijo prijetno presenetil z večjim udobjem, novimi uporabnimi funkcijami in ne nazadnje s sodobnim videzom.

Naši reševalci še danes uporabljajo tudi dusterje prve generacije. V vseh teh letih smo se lahko osebno prepričali, da je duster čisto pravi, zelo zanesljiv in zmogljiv terenec. Z njim lahko reševalci v naravnem okolju pridemo bližje kraju nesreče. S tem se močno skrajša čas, ki ga potrebujemo za prihod do ponesrečencev,« so povedali junaki slovenskih gora.